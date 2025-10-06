Detenido un matrimonio en Ceuta por la muerte violenta de su bebé de 8 días

La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio por la muerte de su bebé de ocho días en una vivienda de Ceuta. También ha sido detenido el tío del recién nacido. Fuentes policiales apuntan a OKDIARIO Andalucía que el pequeño presentaba «signos de presunta muerte violenta».

Los hechos se produjeron esta pasada medianoche, sobre las 23:35 horas, en una vivienda de la calle Alférez Provisional, frente al IES Siete Colinas. Tras escuchar fuertes ruidos y golpes en el interior del domicilio, los vecinos alertaron a la Policía. Cuando llegaron los agentes, el bebé ya había fallecido. Los tres adultos presentes en el inmueble (padres y tío, hermano de él) fueron detenidos.

El matrimonio tiene otro hijo de cinco años. El menor estaba presente en el domicilio en el momento de los hechos, según confirman fuentes policiales a este periódico. Los padres, de nacionalidad española, tienen unos 38 años.

La Policía mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido. El cuerpo del bebé fue trasladado de madrugada en un coche de la funeraria para la práctica de la autopsia, que revelará las causas exactas de la muerte.

Este lunes, la Policía Científica se ha personado en la vivienda, que permanece precintada y con todas las ventanas cerradas, para recabar nuevos datos y pruebas. Vecinos consultados por Efe aseguran que el matrimonio solía discutir y era habitual escuchar gritos en el interior del domicilio. La calle Alférez Provisional está situada a escasos 100 metros de una comisaría de la Policía Nacional.

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Ceuta.