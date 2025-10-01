Detenidos dos magrebíes del CETI de Ceuta por abusar de una mujer en la calle delante de sus hijas

La Policía Nacional ha detenido a dos inmigrantes del CETI de Ceuta por presuntos tocamientos a una mujer en la vía pública el pasado sábado, mientras sus dos hijas, de unos 5-6 años, jugaban en la calle. Los arrestados son jóvenes de origen magrebí, según trasladan a OKDIARIO Andalucía fuentes conocedoras.

Los hechos ocurrieron sobre las 23:45 horas en el paseo de la Marina Española, en la zona portuaria, según informa El Faro de Ceuta y han confirmado a este periódico fuentes policiales. La víctima fue abordada en la calle mientras uno de los implicados vigilaba para evitar testigos. El otro introdujo la mano por debajo de la falda de la mujer, de unos 37 años, y le tocó sus zonas íntimas sin consentimiento.

La agresión se produjo frente a sus dos hijas pequeñas, que jugaban en las inmediaciones, según detalla el medio citado. La intervención de un ciudadano evitó que el suceso fuera a mayores. Al parecer, los dos inmigrantes presentaban síntomas de embriaguez. Debido a la presencia de las niñas, la mujer rechazó ser trasladada al hospital para la elaboración de un parte de lesiones, a fin de no prolongar la situación ante sus hijas. Sí denunció los hechos en comisaría.

Gracias a la descripción de los sospechosos aportada por la víctima, los presuntos autores, de algo más de 20 años, fueron detenidos poco después cerca de las Murallas Reales por un delito de agresión sexual (la ley del sólo sí es sí, recordemos, integró en un solo tipo penal las figuras de abuso y agresión sexual). La Policía activó el protocolo previsto para estos casos (protección inmediata, aviso a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer y examen clínico-forense).

Los jóvenes magrebíes pasaron el domingo por la mañana a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad. Este miércoles están citados en el Juzgado de Instrucción.

En el CETI de Ceuta residen a fecha de hoy 1.088 inmigrantes, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía. Ya hay 600 marroquíes y unos 200 argelinos, pese a que el centro no está concebido para este tipo de acogidas.

Otros abusos y violaciones

La semana pasada, un argelino del CETI fue condenado por una agresión sexual a una menor cometida en abril. El joven magrebí la abordó en la calle y la rodeó con el brazo para intentar darle un beso. La adolescente lo apartó y pidió auxilio. El juez le impuso un año de cárcel –que no cumplirá salvo que vuelva a delinquir en los dos próximos años–, 1.000 euros de indemnización y un curso de educación sexual.

En agosto, la Policía arrestó a dos menas magrebíes por abusar sexualmente de una trabajadora social y agredir a dos vigilantes de seguridad en uno de los centros de acogida de menores inmigrantes de la ciudad autónoma.

En julio, un guineano de 25 años fue detenido por intentar abusar sexualmente de una enfermera del CETI. La trabajadora acudió a la habitación del interno para inyectarle una medicación y el residente se bajó los pantalones, le mostró sus genitales y la agarró fuertemente del brazo. La víctima pudo zafarse y pedir ayuda. El agresor llevaba tan sólo 10 días en nuestro país cuando protagonizó los hechos.

En marzo, un guineano del CETI fue detenido por tocamientos a una joven en una parada de autobús de Ceuta.

Anteriormente, en verano de 2024, un argelino del CETI asaltó a una joven en el portal de su casa, la agredió sexualmente y le robó el móvil. Ingresó en prisión provisional.

Además, en 2022, otro argelino del CETI fue condenado a dos años y medio de cárcel por abusar sexualmente de un menor de 12 años.