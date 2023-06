La deriva de los socialistas en el mitin de Sánchez en Dos Hermanas: «Yo voto al PSOE aunque me engañen»

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, ha ofrecido este domingo, 18 de junio, un mitin en Dos Hermanas (Sevilla) en el que ha lanzado su precampaña de cara a las elecciones generales del 23 de julio, para lo que ha elegido como escenario este bastión electoral socialista, único que les queda en Andalucía. Ahí ha estado OKDIARIO Andalucía, tanteando a los asistentes sobre por qué ha perdido el PSOE todo apoyo en la comunidad, al haber logrado el PP la mayor concentración de poder nunca vista en la historia de Andalucía. La respuesta general, por supuesto, no apunta a la corrupción. ¡Ni mucho menos!

«¿Que ha perdido todo el poder? Eso dice la derecha. Pero el poder no lo ha perdido», decía uno de los asistentes al mitin de Sánchez, a quien le recordábamos la realidad andaluza, que pasa porque el PP gobierna la Junta, las ocho capitales de provincia y hasta seis de las ocho diputaciones. «Pero ha sido con la ayuda de Vox, ¿de quién va a ser? El ‘caso ERE’ no ha sido. Eso se ha olvidado ya. Es que Franco está en todo Vox y en todo el PP», argumentaba este socialista.

«En Andalucía no se ha perdido poder, el voto de izquierdas permanece estable», afirmaba otro de los asistentes al mitin socialista de Dos Hermanas. «¿No ha sido por la corrupción?», le cuestionábamos. Su respuesta: «Desde luego que no. La corrupción no. Sentencias judiciales las hay en todos los partidos».

«Yo creo que el socialismo perdona más que la derecha», esgrimía otro socialista a OKDIARIO Andalucía. Y continuaba: «Yo creo que la izquierda perdona más… Los otros son un poco más…». «¿Coherentes?», le cuestionábamos. «Puede ser, puede ser», respondía.

«Vengo a apoyar al Presidente Sánchez, el mejor que ha habido en la historia de España», decía una mujer a OKDIARIO Andalucía, que achacaba a los medios de comunicación la derrota electoral del PSOE en la comunidad.

«Yo voto al PSOE aunque me engañen», argumentaba otro socialista andaluz a OKDIARIO. «Yo voto porque lo siento», continuaba el hombre, que decía que votará al PSOE «pase lo que pase». «Al PSOE y a la izquierda en general no se le perdona nada», decía otra mujer, que se decía socialista «hasta la última muela». «¿El ‘caso ERE’? Eso fue hace muchísimos años y los jueces están comprados», señalaba.

«Yo soy socialista de siempre», decía otro hombre, que respondía, cuando le cuestionábamos sobre el ‘caso ERE’, que no sabe de política. «Yo voto al PSOE pero no sé de política», afirmaba.