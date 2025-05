La cultura, gastronomía y alegría andaluzas recaudarán más de 1.000 millones de € en la Feria de Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla, que este año ha recuperado su formato tradicional al comenzar el lunes 5 de mayo, generará un impacto económico superior a los 1.000 millones de euros, según ha indicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Esta cifra no solo refleja el dinamismo económico de la capital hispalense durante esta semana festiva, sino también su influencia en el conjunto de la comunidad autónoma y su proyección más allá de nuestras fronteras.

Moreno ha destacado que la Feria «rompe fronteras» al convertirse en un evento de alcance internacional. En esta edición, Sevilla ha recibido la visita de casi seis embajadores procedentes de distintos países de Asia, América y Europa, lo que, a juicio del presidente, subraya el atractivo de la cultura, la gastronomía y la alegría andaluzas. «Decenas de miles de personas nos van a visitar a lo largo de esta semana, acudiendo a la llamada de nuestras tradiciones», señaló.

La Feria vuelve este año al formato anterior tras una consulta popular promovida por el Gobierno local en 2024. El cambio ha devuelto la apertura oficial al lunes, en lugar del sábado, como se había hecho en ediciones recientes. Moreno, que pisó el recinto ferial por primera vez este año, se mostró «satisfecho y muy orgulloso» de una cita que considera clave para la identidad y la economía de Andalucía.

En un tono distendido, el presidente andaluz fue preguntado por su destreza con el cante y el baile. «Entre lo uno y lo otro, se me da mejor lo segundo», respondió entre risas, añadiendo que tampoco se le dan mal las palmas y que tiene «cierto compás». No obstante, quiso aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje de responsabilidad a todos los asistentes: «Siempre, eso sí, con responsabilidad, con sentido común, que no haya ningún tipo de incidentes ni de altercados».

Moreno concluyó remarcando que la Feria de Abril no es solo una fiesta local, sino un motor económico y cultural que beneficia a toda Andalucía. «Es un evento que genera empleo, atrae inversión y fortalece el tejido productivo de nuestra tierra», señaló, reivindicando así el papel central de esta celebración en el calendario anual andaluz.