Filiberto de Saboya debuta en la Feria de Sevilla de la mano de Adriana Abascal

Sevilla ha vuelto a ser el escenario de una aparición pública de Adriana Abascal junto al príncipe Filiberto de Saboya. La pareja no ha querido faltar a la noche del Pescaíto, con la que se da el pistoletazo de salida a la Feria de Abril. Cómplices y muy sonrientes, el hijo de Víctor Manuel de Saboya y la modelo han posado para los medios, aunque no han querido hacer declaraciones no responder a las preguntas de los reporteros sobre en qué punto está su romance.

Adriana Abascal, espectacular con un vestido de encaje negro, bolso de Dior y el pelo recogido, mientras que el Filiberto de Saboya ha llevado un sobrio traje de color oscuro y una original corbata con rayas blancas. La mexicana, que saltó a la esfera pública por su matrimonio con Emilio Azcárraga cuando apenas tenía 20 años, sigue siendo una de las mujeres más elegantes del mundo y puede presumir de un físico y una figura espectaculares.

Adriana Abascal con Filiberto de Saboya en Sevilla. (Foto: Gtres)

Fue precisamente la capital andaluza el lugar en el que el príncipe y la mexicana se dejaron ver por primera vez. El pasado mes de enero salía a la luz su romance en el desfile flamenco de Rocío Peralta, en el que Adriana Abascal ejerció como modelo. El italiano estuvo en todo momento muy pendiente del desfile, observando desde primera fila. Una vez terminó, ambos se mostraron cariñosos y cercanos. Toda una sorpresa para comenzar el año, ya que no se tenía constancia de esta relación, ni tampoco de la separación de Filiberto de Saboya de la actriz francesa Clotilde Coureau, al menos de manera oficial. Eso sí, el pasado mes de marzo el propio príncipe aseguró en el Corriere della sera que la ruptura con su esposa se produjo hace algunos años.

La presencia de ambos en la Feria de Abril confirma que su romance va por buen camino. De hecho, a pesar de que la mexicana no acompañó al príncipe a las exequias del Papa Francisco en el Vaticano el pasado 26 de abril -donde coincidió con Aimón de Saboya-Aosta-, sí que estuvo con Filiberto de Saboya en una cita oficial en Roma.

Adriana Abascal con Filiberto de Saboya en Sevilla. (Foto: Gtres)

Una velada en el Palazzo Ruspoli, en la que la pareja disfrutó de una cena de gala con motivo de un concierto benéfico ofrecido por el músico franco-libanés Omar Harfouch. Una noche en la que Filiberto de Saboya y Adriana Abascal se mostraron muy sonrientes y felices, aprovechando al máximo el buen momento que ambos están viviendo, aunque por ahora ninguno de los dos ha querido confirmar si van a dar un paso más en su romance.

Nieves Álvarez y Bill Saad en Sevilla. (Foto: Gtres)

Concentración de VIPS en la Feria de Abril

La pareja ha coincidido en la ciudad andaluza con numerosos rostros conocidos del panorama nacional que no han querido perderse este arranque de la feria. En la misma fiesta a la que han asistido Adriana Abascal y el príncipe Filiberto de Saboya se ha podido ver a Simoneta Gómez-Acebo, Nieves Álvarez con Bill Saad, Eugenia Martínez de Irujo, Carmen Lomana, Manuel Díaz y Virginia Troconis o Laura Sánchez, entre otros.