Cuatro muertos y 22 contagios por un brote de covid y gripe A en una residencia de La Algaba (Sevilla)

Un brote de infección respiratoria aguda que combina casos de gripe A y Covid-19 ha dejado 22 contagios y cuatro fallecidos en una residencia de mayores de La Algaba (Sevilla), según ha confirmado este martes la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Según la actualización, seis de los residentes afectados requirieron hospitalización y sólo uno de ellos continúa ingresado. Dos pacientes ya han recibido el alta tras superar un cuadro gripal y entre los cuatro fallecidos figura una persona que no llegó a ser hospitalizada. Las víctimas presentaban un diagnóstico de coinfección por gripe A y Covid-19, según informa Diario de Sevilla, que ha adelantado los hechos.

La Junta ha indicado que ha puesto en marcha el protocolo de actuación frente a infecciones respiratorias agudas en residencias de personas vulnerables, vigente desde julio de 2023, que incluye medidas de aislamiento, refuerzo de la vigilancia epidemiológica y coordinación con los servicios sanitarios.

El caso se enmarca en un contexto más amplio: las autoridades sanitarias andaluzas señalan que en las últimas semanas se ha detectado «un repunte de la incidencia de los virus respiratorios» en distintos puntos de la comunidad, y en general en España, lo que «anticipa una temporada más activa de lo habitual incluso antes del otoño».

Coincidiendo con este repunte de casos, Andalucía arranca este martes su campaña de vacunación contra la gripe estacional, que comenzará con los grupos más vulnerables (niños de entre 6 y 59 meses, mujeres embarazadas y personal docente que trabaja con menores de 5 años) y se irá extendiendo al resto de colectivos de riesgo en las próximas semanas. Este año la inmunización frente a la gripe y el Covid-19 se administra de forma conjunta.

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha aludido a casos como éste en La Algaba, con brotes antes del inicio de la campaña de vacunación, y ha recordado que aunque la circulación de los virus respiratorios suele intensificarse en invierno, este año se han registrado contagios, incluso de gripe A, en verano. «Debemos extremar las medidas de higiene incluso antes del inicio de la inmunización», ha subrayado.

Hernández ha señalado que el Covid-19 «ha pasado de ser un virus estacional a convivir con nosotros, lo que obliga a mantener la prevención durante todo el año». En este sentido, la consejera ha recalcado la importancia de la vacunación y de la higiene de manos, así como el uso de mascarillas en entornos con personas especialmente vulnerables. «Son enfermedades que pueden reagudizar cualquier patología de base, de ahí la necesidad de reforzar las medidas preventivas», ha advertido.