Los pactos de Ciudadanos con el PSOE y el PSC en una veintena de municipios, como ha publicado OKDIARIO, ya pasan factura a la formación de Inés Arrimadas, que no ha roto aquí con los socialistas pese a haber indultado desde el Gobierno de la Nación a los condenados por el golpe de Estado del 1-O en Cataluña. A los tres concejales del Ayuntamiento de Jaén se suman ahora otras bajas -incluido su coordinador- en Bormujos (Sevilla), donde Cs ha vuelto a pactar con el PSOE de un alcalde procesado por prevaricación.

A través de un carta de despedida, el coordinador de Cs en este municipio de Sevilla, Antonio Bejarano, ha anunciado su baja, aludiendo, entre otras razones, a los indultos otorgados por el Ejecutivo de PSOE-Podemos a los presos del procés. «Yo no di el paso para formar parte de la política para que mi voto sirva para cerrar pactos con el Sanchismo, Podemos, los herederos de ETA y los separatistas, que además son indultados a pesar del delito que cometieron», ha señalado Bejarano en dicha misiva, que él mismo ha hecho pública a través de las redes sociales.

«Nunca pensé que llegaría este momento, pero ya no puedo más y hoy tomo la decisión de decir adiós a un proyecto al que he dedicado tantas horas, esfuerzo y dedicación durante estos últimos 6 años. He presentado mi dimisión como coordinador de la agrupación de Bormujos y solicitado mi baja como afiliado», comienza la carta.

A continuación, Bejarano señala que «lamentablemente» este Ciudadanos «no es el partido en el que con tanta ilusión entré y por el que me he desvivido con la creencia de que era lo que mejor podía hacer para contribuir a que mi país, mi comunidad y mi municipio fueran un lugar mejor para convivir»

A su juicio, «los acontecimientos de estos últimos meses me han abierto los ojos, Cs ha dejado de ser un proyecto donde las personas eran el pilar y la base fundamental del mismo para convertirse en un barco a la deriva, sin rumbo y con decisiones incoherentes y muy alejadas de los principios por las que nació», reza la carta.

Junto a ello, Bejarano añade que «la nueva dirección del partido en la que tenía tantas esperanzas puestas después de la triste marcha de Albert (Rivera) no ha estado a la altura esperada y me ha decepcionado no sólo en lo político, sino también en lo humano y el trato con sus votantes y su militancia», remarca sobre la etapa de Inés Arrimadas.

En el caso concreto de Bormujos y refiriéndose al proceder del que ha sido su partido, lamenta que en «la vocación de servicio a los ciudadanos ha pasado a segundo plano para pensar en el interés personal de cada uno, sin tener en cuenta lo mejor para nuestros votantes». «Personalmente me siento utilizado por compañeros por los que lo he dado todo y sacrificado mucho, y que no han dudado en hacerlo para su propio beneficio personal. En política no todo vale. Yo no voy a ser cómplice de esta deriva», sentencia Bejarano.

Otro alcalde procesado

El pasado 28 de junio, Ciudadanos retomó su pacto con el PSOE en el municipio sevillano de Bormujos apenas seis después del indultazo de Sánchez a los golpistas. Los naranjas lo hicieron además volviendo a estrechar la mano de los socialistas capitaneados por el socialista Francisco Molina, procesado por prevaricación. En la misma situación judicial se encuentra su compañero Francisco Cuenca, que este miércoles también se ha convertido en alcalde de Granada gracias a los votos de los ediles naranjas Luis Salvador y José Antonio Huertas y de Podemos.

En el caso de Bormujos, Molina se comprometió a delegar la Alcaldía de manera «accidental» en uno de los miembros del grupo socialista hasta que la Audiencia de Sevilla resuelva los recursos de apelación formulados en el procedimiento judicial que afronta. El juicio se celebrará el próximo octubre. El grupo de Cs en el Ayuntamiento, comandado por Manuel Romero, rompió a mediados de marzo el acuerdo con Molina para forzar su dimisión por estar imputado. Pero Molina no dimitió y los de Romero han vuelto a pactar con él para dar «estabilidad» al municipio.