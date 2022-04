La Asociación de Comerciantes de Melilla (Acsemel) ha denunciado este sábado el abandono que sienten por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma aún no les ha convocado para tratar la reapertura de la frontera con Marruecos pese a que son el sector «más afectado» por el cierre de la misma, hace ya dos años. Cabe recordar, en este sentido, que la gran mayoría de los integrantes de este sector se dedican al comercio fronterizo.

La organización que preside Abdeselam Mohamed ha mostrado su decepción después de que Moh haya mantenido un encuentro con la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), donde les ha dado a conocer los planes para la recuperación del tránsito fronterizo a partir de primeros de mayo y abordar igualmente el perfil de los primeros que cruzarán la frontera en cuanto abra.

El presidente de Acsemel, Abdeselam Mohamed Mimun, ha criticado que su asociación «sigue siendo la gran olvidada durante estos dos años de crisis por el cierre de la frontera y por la pandemia del Covid-19».

A través de una nota de prensa, Abdeselam Mohamed ha señalado que «aún no sabemos qué mal hemos hecho a nuestra máxima autoridad del Gobierno central, que durante estos dos años nunca ha querido saber nada de la grave crisis económica que padece el principal motor económico de la ciudad, como antes cuando no estaba sentada en el sillón lo decía y además acompañaba detrás de una pancarta cuando salimos a manifestarnos contra el anterior delegado Sr. Barkani».

El dirigente de Acsemel ha señalado, tras el encuentro de Sabrina Moh con CEME y Pymes Melilla, que «respetan» que quiera reunirse con quien crea más conveniente, pero lamenta que «deje de lado a los mayores afectados por el cierre de la frontera y por lo menos conocer en la situación tan crítica que estamos padeciendo, con empresarios que tienen varios trabajadores y que desde hace un mes están sin recibir ningún tipo de ayuda y con la obligatoriedad de tener que reanudar su actividad empresarial sin tener clientes a los que vender, y lo más grave afrontando unos gastos tanto de local como de personal y sin ningún tipo de ingreso».

Ante este panorama, Abdeselam Mohamed ha preguntado a la delegada del Gobierno «¿por qué no nos pregunta a nosotros quiénes son los primeros que cruzarán la frontera? ¿Por qué no se nos informa en qué situación quedarán todos esos negocios que dependían de los clientes que entraban por la frontera? ¿Es que no tiene información para ofrecer o es que verdaderamente ya no existen los empresarios de la frontera para usted? ¿Es necesario salir a la calle y manifestarse frente a su despacho para que nos haga caso?».

En este sentido, ha asegurado que «hemos intentado ser lo más comprensibles con la situación de pandemia que padecíamos y no queríamos manifestar nuestro malestar en las calles, siempre a través de los medios de comunicación hemos hecho nuestras reivindicaciones, las que en ningún momento usted ha querido saber de ellas, tal vez por el gran trabajo que usted está realizando en nuestra ciudad, pero entendemos que dar la espalda a este sector económico de la ciudad por su parte es muy decepcionante y más cuando otras autoridades de la ciudad sí se han mostrado preocupados por la situación tan delicada que llevamos padeciendo durante estos dos años».

Por todo ello, Mohamed ha concluido con otra pregunta «sin respuesta de momento»: «¿Es qué realmente incomoda la presencia de Acsemel en las reuniones con usted para explicar la grave situación que padecen los verdaderos afectados de este cierre/apertura de frontera?»