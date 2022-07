El CIS refleja la realidad de Andalucía: 400.000 andaluces votarán siempre al PSOE, pase lo que pase

El CIS ha confirmado las sospechas que se tienen sobre el votante socialista andaluz. Según Félix Tezanos, un 43,9% de los votantes del PSOE de Juan Espadas en Andalucía votan «siempre por el mismo partido». No hay absolutamente ninguna formación que se acerque a estas cotas, toda vez que el PP tiene un 17,1% de fieles según el CIS, Vox un 8,8% y la coalición podemita Por Andalucía un 22,1%.

Estos resultados quieren decir que, según Félix Tezanos, hay unas 400.000 personas en Andalucía que votarán al PSOE pase lo que pase, roben lo que roben o condenen a quien condenen. Son los 400.000 votantes, con los que hemos hablado en OKDIARIO Andalucía en alguna ocasión, que permiten que el socialismo siga siendo una fuerza muy a tener en cuenta pese a haber malversado, al menos, 680 millones de euros a los andaluces.

Otra lectura interesante con esta gráfica es que el CIS concluye que Juanma Moreno logró atraer al andaluz indeciso, toda vez que un 61,4% de sus votantes no son ‘fieles’ al PP. Según Tezanos, un 61,4% de los votantes de Juanma Moreno, «según lo que más les convenza en ese momento, votan por un partido u otro» o directamente no votan. Sin embargo, el partido que más ‘indecisos’ logró atraer fue Vox, toda vez que un 77,2% de los votantes de Macarena Olona en Andalucía son también personas que votan en función de lo que sientan en ese momento, siempre según el estudio publicado este miércoles por el CIS de Félix Tezanos. No estaría nada mal, toda vez que supondría que unos 300.000 andaluces han votado a Vox y no son personas ‘fieles’ a la formación que preside Santiago Abascal sino convencidos por el Vox andaluz de Macarena Olona.

Se trata del primer estudio del CIS tras las elecciones autonómicas en las que Juanma Moreno barrió a sus adversarios políticos al lograr la mayoría absoluta con un total de 58 escaños (la mayoría en el Parlamento andaluz está en los 55).