El PSOE repitió una votación en 2021 en la Comisión de Interior del Congreso, con fallo incluido de la entonces presidenta de la misma, la socialista Ana Botella, y ahora se niega a hacerlo tras el voto erróneo del diputado del PP Alberto Casero, con el que salió adelante la reforma laboral del Ejecutivo socialcomunista el pasado jueves.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de junio de 2021 en la Comisión de Interior y la iniciativa que se sometió a votación era una proposición no de ley registrada por el PP para aprobar una Comisaría de distrito en Redondela (Galicia). La primera votación, mediante sistema electrónico, salió adelante. Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Ana Botella, la repitió hasta que ganó el PSOE.

«La primera votación me temo que desgraciadamente casi siempre es casi de ensayo», llegó a manifestar Botella para volver a llamar a los diputados a que emitieran su voto. «O he llegado tarde o no me funciona», se le escucha decir a la presidenta socialista.

La primera votación tuvo un resultado de 16 ‘síes’ (votos de PP,Vox, Cs y uno del Mixto), 12 ‘noes’ y 4 abstenciones. De hecho, la pantalla instalada en la Comisión, celebrada en sala Prim, llegó a mostrar cómo había quedado la votación, aprobándose la iniciativa del PP. Sin embargo, Botella ordenó repetir la votación alegando que «algún problema ha habido». La segunda votación tuvo finalmente 16 ‘síes’ (los mismos de PP,Vox, Cs y uno del Mixto), 17 ‘noes’ y 1 abstención. «Ahora ha ido bien», sentenció la presidenta socialista tras obligar a la Comisión a una segunda votación y conseguir tumbar la PNL de los populares.

Batet maniobra

Tras lo ocurrido el pasado jueves en las Cortes, el Grupo Popular, a través de su portavoz, Cuca Gamarra, ha solicitado una reunión urgente de la Mesa del Congreso para abordar la polémica votación de la reforma laboral y pedir su anulación. Sin embargo, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, no tiene previsto convocar al órgano de gobierno esta semana.

Los populares exigen saber por qué la Presidencia del Congreso no convocó a la Mesa del Congreso tras la solicitud de miembros de la dirección del Grupo Popular para abordar la petición del diputado Alberto Casero de «anular el voto telemático realizado por él y recibir la consiguiente autorización para votar presencialmente la derogación o convalidación» del real decreto. Tal y como estipula el Reglamento vigente y la resolución que lo desarrolla de 21 de mayo de 2012.

Esa resolución de la Mesa establece que en su punto 6 que «el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido».

Las formaciones de izquierda que conforman el Gobierno, PSOE y Podemos, vienen esgrimiendo que «no hay precedente de que se repita una votación por un error». Sin embargo, las imágenes de ocurrido en dicha sesión de la Comisión de Interior el 9 de junio de 2021 lo desmienten.