Las elecciones de Andalucía están a la vuelta de la esquina y los andaluces ya van decantando su balanza personal. El buen hacer de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía ha provocado que mucho exvotante socialista haya dejado de lado la papeleta del PSOE y ahora se vaya a decantar por la del PP.

«Tengo claro mi voto. Toda mi vida, en mi familia todo el mundo ha votado siempre al PSOE, pero viendo lo que hay yo ya este año cambio y voto al PP», explicaba a OKDIARIO Andalucía uno de los sevillanos con los que hemos hablado, que aseguraba que han sido los socialistas y sus corruptelas lo que le «han obligado a cambiar».

Sin embargo, no todo el mundo abre los ojos ante los 680 millones malversados por los socialistas andaluces. «Yo siempre he votado al PSOE. Siempre», aseguraba un socialista convencido, al que le recordábamos los múltiples casos de corrupción del PSOE Andaluz (PSOE-A): «Soy consciente del daño que han hecho, pero ya sabes. No sé», respondía. «Yo siempre he sido del PSOE, por tradición más que nada. Porque la política no me interesa nada. El que entre va a robar de todas formas», se resignaba el votante socialista.

«No tengo claro a quién voy a votar pero sí a qué lado voy a votar. No voy a votar a la izquierda», explicaba a OKDIARIO Andalucía un joven andaluz, muy satisfecho con el trabajo del PP al frente de la Junta: «Juanma Moreno creo que lo ha hecho muy, muy bien. Los años que ha estado en Andalucía ha mejorado bastante la economía andaluza y creo que la calidad de vida de Andalucía se ha visto incrementada a pesar de la pandemia. Así que mi apoyo a Juanma Moreno».

«Hay más gente que siempre votaba al PSOE y que ya no lo hace. Llevaban en el poder tantos años que la gente se ha visto cansada cuando han visto que Andalucía no remontaba. A pesar de la pandemia, la economía andaluza ha despegado, y los andaluces por fin han decidido cambiar», continuaba el mismo joven.

Por supuesto, también hay quien ni siquiera acudirá a las urnas, ya desconfiado de la política por completo: «Yo no voy a votar. ¿Para qué? ¿Para que se hagan ricos a nuestra costa?».