Juanma Moreno (PP), presidente de la Junta de Andalucía, ha recibido este fin de semana de muy buen agrado las palabras de un hombre de avanzada edad que le agradecía la eliminación del Impuesto de Donaciones y Sucesiones en la comunidad. De no haber sido así, este anciano se habría mudado y empadronado en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

Este hombre agradecía a Juanma Moreno la eliminación del Impuesto de Donaciones y Sucesiones «por mí y por mí hijo». «Ya era hora de que hubiéramos hecho eso», respondía el presidente andaluz. Seguidamente, el anciano contestaba a Moreno que si no lo llega a eliminar, se habría ido al Madrid de Ayuso, donde tampoco existe tal figura impositiva. «Es que si no lo llega a hacer me voy a Madrid y me empadrono en Madrid», respondía el hombre al líder del PP Andaluz (PP-A).

Juanma Moreno, posteriormente, se refería a esta conversación en un mitin, asegurando que el hombre le dedicó unas «palabras muy bonitas». Según explica el presidente andaluz, en estos tres años y medio de legislatura este señor tuvo que hacer una donación a sus hijos en la que hubiera perdido la mitad de su patrimonio, y gracias a Juanma Moreno, ni su hijo lo ha perdido ni el hombre el esfuerzo de toda la vida. «Le doy las gracias por cumplir con la palabra dada», le dijo también el hombre al presidente andaluz.

Optimismo

En este tono optimista ha hablado también el coordinador del PP de Andalucía para la campaña electoral, coordinador general del PP nacional y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, que ha destacado este domingo que el PP «tiene claro que se presenta» y que «va a ganar las elecciones» con Juanma Moreno, mientras que hay unos partidos que «no saben presentarse y que otros no querían hacerlo pero les han obligado».

«Con Juanma Moreno vamos a construir una mayoría tranquila, serena, moderada que dé tranquilidad al conjunto de los andaluces y que permita liderar las economías del conjunto de las comunidades autónomas», ha subrayado Bendodo, que ha participado en una reunión comarcal del PP malagueño en la localidad de Benahavís, donde ha incidido en que el objetivo del PP y de Juanma Moreno de cara a los comicios del 19J es «construir una mayoría lo suficientemente amplia que nos permita formar un gobierno para dar tranquilidad a los andaluces».

«El objetivo del próximo gobierno de Juanma Moreno es que Andalucía lidere al resto de comunidades autónomas, hemos demostrado que podemos hacerlo en estos primeros años y estoy convencido de que lo podemos hacer en el futuro», ha agregado.

Ha insistido en que «Andalucía se juega el 19 de junio algo muy importante» como es «seguir avanzando o volver al pasado». «Queremos formar un gobierno lo suficientemente amplio, una mayoría lo suficientemente amplia, para dotar de tranquilidad a los andaluces. Ese es el objetivo del PP», ha reiterado.