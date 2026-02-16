Cielos poco nubosos y viento fuerte en Andalucía: AEMET prevé cambios y posibles lluvias en las sierras

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz, aunque se esperan intervalos de nubes altas en la vertiente mediterránea. En el resto de la región, los cielos estarán más nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles en las sierras. Las temperaturas experimentarán un ascenso notable en el sureste, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios en las máximas y con mínimas en aumento. Los vientos serán de componente oeste, moderados y con rachas fuertes en el litoral mediterráneo y el tercio oriental.

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 16 de febrero

Cielo nublado y ambiente agradable en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados y a medida que el sol asome tímidamente a las 08:12, la sensación térmica alcanzará su punto máximo en 21 grados, haciendo que el ambiente se sienta cálido y acogedor. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, acariciará la piel, creando un día ideal para disfrutar al aire libre.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su carácter nublado, pero sin riesgo de precipitaciones. La humedad, que rondará el 60%, permitirá que el ambiente se sienta ligero, aunque con un toque de calidez. A medida que el sol se despida a las 19:04, la temperatura descenderá suavemente, invitando a disfrutar de una noche tranquila y serena. En definitiva, un día perfecto para pasear por las calles sevillanas y dejarse llevar por la belleza de la ciudad.

Córdoba: nubes y viento fuerte con cambios

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de cambios en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza la jornada, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría alterar la tranquilidad habitual.

A medida que el sol se eleva, la temperatura máxima alcanzará los 17 grados, pero la sensación térmica podría descender a 6 grados, generando un contraste notable entre la mañana y la tarde. Con una probabilidad de lluvia del 10% y una humedad que puede llegar al 100%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día inestable.

En Huelva, cielo despejado y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados, ofreciendo un ambiente templado. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la mañana, el viento será suave, lo que no afectará las actividades al aire libre.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de un ambiente tranquilo, perfecto para realizar actividades diarias o simplemente relajarse en un parque. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de conectar con el entorno y disfrutar de la ciudad.

Ambiente fresco y agradable hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo un espectáculo matutino que invita a disfrutar del aire fresco. La temperatura mínima se sitúa en 11 grados, pero la sensación térmica puede llegar a ser un poco más baja, lo que añade un toque de frescura a la jornada. A medida que avanza la mañana, el viento soplará del noreste a una velocidad media de 20 km/h, aunque sin ráfagas que superen los 30 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 16 grados, manteniendo un ambiente húmedo con una humedad relativa que puede llegar hasta el 95%. Sin embargo, no se espera lluvia, lo que permitirá que los gaditanos disfruten de las horas de luz, que se extenderán desde las 08:12 hasta las 19:06. En resumen, será un día fresco y agradable, ideal para pasear por la ciudad.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 15 grados por la tarde, con un viento suave que aportará una agradable sensación térmica. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar una chaqueta ligera y aprovechar el buen tiempo.

Cielo despejado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas que rondan los 13 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se eleva hasta alcanzar los 19 grados por la tarde, mientras el viento del norte sopla a 30 km/h, aportando una brisa agradable.

Sin embargo, la tarde-noche se presenta tranquila, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para actividades al aire libre, ya que la humedad se mantendrá en niveles cómodos, entre el 55 y el 75 por ciento.

Granada: cielos despejados y ambiente fresco

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 5 grados, pero la sensación térmica puede llegar a los 4, así que es recomendable abrigarse un poco. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá agradable, con máximas que alcanzarán los 17 grados por la tarde. La brisa suave del viento, que sopla del noreste a unos 15 km/h, hará que la jornada sea aún más placentera. No olvides llevar contigo una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 19 grados, mientras el viento del sur sopla a 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes, aunque sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo. Se recomienda aprovechar el sol antes de que se esconda a las 18:50, ya que la noche se presentará más fresca, con temperaturas que descenderán hasta los 11 grados.

