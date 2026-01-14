Casi nadie lo sabe: éste pueblo de Andalucía se llama como una de las monedas más famosas del mundo

Quien eche un vistazo a un mapa de la provincia de Granada suele detenerse en el mismo punto: aparece un pequeño municipio llamado Dólar, escrito exactamente igual que la moneda que todos conocemos. No se trata de una coincidencia ni un guiño turístico reciente. Es simplemente el nombre que ha acompañado a este pueblo de Andalucía y de alta montaña durante siglos y que, por razones obvias, despierta la curiosidad de cualquiera que lo descubre por primera vez.

Pero una vez conoces el nombre, este pasa a un segundo plano al llegar al pueblo. Dólar se extiende en la ladera de un cerro, a más de 1.200 metros de altitud, con las casas agrupadas en torno al relieve y un paisaje que cambia según avanza el día. Es un entorno que obliga casi a bajar el ritmo y mirar alrededor, algo que muchos visitantes valoran justo porque no esperaban encontrar un lugar tan tranquilo. La imagen que más se repite entre quienes llegan por primera vez es la del castillo que asoma en lo alto. Sus restos coronan el cerro y dejan ver el origen medieval del asentamiento, mucho más antiguo que cualquier relación con la divisa estadounidense. De hecho, el nombre del pueblo podría venir de dolaria, palabra que asociaba ciertos lugares a la abundancia de madera. La zona ha sido históricamente boscosa, así que la explicación encaja sin necesidad de buscar teorías más complejas.

El pueblo de Andalucía se llama como una de las monedas más famosas

Aunque la documentación más clara aparece en el siglo XII, cuando Dólar se reconoce como plaza fortificada, los indicios de ocupación son anteriores. En la comarca se han identificado elementos mozárabes y restos que apuntan a épocas todavía más tempranas, desde el Bajo Imperio romano hasta momentos de presencia visigoda. Es decir, que lo que hoy vemos como un pequeño municipio de montaña fue, en distintos periodos, un punto de paso y asentamiento estable.

Durante la etapa árabe, la actividad minera marcó buena parte de la vida local. Tras la conquista de Granada, Dólar pasó al Marquesado de Rodrigo de Mendoza y, como ocurrió en otros pueblos de la zona, sufrió la expulsión de los moriscos en el siglo XVI. A partir de ahí llegó la repoblación con familias procedentes de otros territorios, hasta conformar el núcleo actual y el gentilicio que lo acompaña: los dolorios.

El cerro, el castillo y un mirador natural

El castillo, aunque muy deteriorado, sigue siendo el punto que ayuda a comprender el lugar. Quedan dos estructuras rectangulares de tapial, partes de los muros, tres torres y una antigua alberca que recuerda cómo se organizaba la vida en altura. La subida no es larga y, al llegar arriba, el paisaje se abre en varias direcciones: el caserío, las laderas de Sierra Nevada y un horizonte que cambia según la estación. Es uno de esos miradores que no necesitan explicaciones porque el entorno habla solo.

Naturaleza y rutas que conectan con otras etapas de la comarca

Una de las ventajas de Dólar es su ubicación dentro del Parque Natural de Sierra Nevada. Desde el propio municipio parten caminos que enlazan con rutas más largas, como el GR 240 Sendero Sulayr o el tramo del Camino Mozárabe que cruza la zona en dirección a Granada. Quienes viajan para hacer senderismo o ciclismo encuentran aquí un punto cómodo para comenzar etapas de distinto nivel. También se organizan rutas a caballo que bordean el valle y permiten ver el paisaje desde otra perspectiva.

Formar parte del Geoparque de Granada añade otro valor, especialmente para quienes se interesan por la geología y el modelado del terreno. No es un destino de masas, y precisamente por eso mantiene un carácter más pausado que atrae a quienes buscan espacios tranquilos.

Patrimonio y lugares que merece la pena visitar

Aunque es un municipio pequeño, Dólar cuenta con varios elementos patrimoniales que ayudan a entender mejor su historia. Los Baños árabes y el Centro de Interpretación dedicado al papel del agua son uno de los espacios más representativos. La Ermita de San Andrés y la Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación ofrecen dos ejemplos de arquitectura religiosa vinculada a distintas etapas de repoblación. Y a todo esto se suma la Ruta de Münzer, incluida en los itinerarios del Legado Andalusí, y la Bodega Méndez Moya, conocida por las visitas enoturísticas.

Una gastronomía marcada por la tradición

La cocina local conserva recetas muy ligadas a la vida rural. Los embutidos y el choto en caldereta siguen siendo platos habituales en celebraciones y restaurantes de la zona. También lo son los telerines, una elaboración de tallarines con verduras que se combina con liebre, bacalao o chorizo según la temporada. En repostería destaca la influencia morisca, especialmente en los dulces hechos con almendra. Y en Semana Santa aparecen los huevos moll y las hijuelas, dos preparaciones que mantienen una larga tradición en el municipio.

Cómo llegar a Dólar desde Granada

El acceso es sencillo si se viaja en coche. Basta con tomar la A-92 en dirección Guadix–Almería y seguirla hasta la salida que indica Huéneja y Dólar. El trayecto ronda la hora de duración y permite ver cómo cambia el paisaje conforme se gana altitud. Quienes dependen del transporte público deben enlazar con líneas interurbanas que paran en Guadix, lo que alarga el desplazamiento. Para recorrer los alrededores y acceder a las rutas de montaña, el vehículo privado continúa siendo la opción más práctica.