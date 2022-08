Un buque semihundido frente a la costa de Gibraltar tras chocar con otro barco

Dos barcos han chocado en la noche de este lunes en la Bahía de Algeciras, dejando una de las naves varadas frente a la playa de Catalan Bay. El buque OS 35, un granelero de 178 metros de eslora y bandera de Tuvalu, se encuentra semihundido a 200 metros de la costa después de colisionar con el buque Adam LNG cuando el primero maniobraba para salir del puerto. La tripulación, compuesta por 24 personas, ha salido ilesa.

El accidente ha obligado a suspender durante unas cuatro horas el tráfico marítimo en el puerto gibraltareño. Un amplio dispositivo ha sido desplegado en la zona para velar por la seguridad de los tripulantes a bordo y prevenir una posible contaminación por vertidos. La prioridad pasa por descargar el combustible.

El Gobierno de Gibraltar ha dado por controlada la situación tras, entre otras medidas, desplegar barreras de forma preventiva para actuar en caso de derrame de fuel.

La Autoridad Portuaria de Gibraltar, que está tratando el incidente, dirigió al buque OS 35 hacia una zona de fondo arenoso en el lado este del Peñón para poder vararlo y así tratar de minimizar el posible riesgo de hundimiento, además de asegurar la vida de los marineros a bordo.

The situation with the Bulk Carrier OS 35 stable overnight.

The Gibraltar Port Authority remains at the scene and is continuously reviewing all aspects of the situation.

Around 400m of boom available on scene ready to be deployed around the vessel in the event of an oil spill pic.twitter.com/BaMLZDuajF

— GBC News (@GBCNewsroom) August 30, 2022