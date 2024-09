El asesino de los guardias civiles de Barbate ya lo intentó hace 14 años sin éxito. Karim El Baqqali, el ciudadano marroquí de 32 años detenido por pilotar la narcolancha que mató a dos guardias el pasado 9 de febrero, estaba «fichado» por las Fuerzas de Seguridad desde que en 2010 impactó con una patrullera de la Guardia Civil y fue identificado por varios alijos de hachís relacionados supuestamente con la organización de un poderoso narcotraficante de su familia conocida como el clan del Pus-pus.

Karim ya va camino de la cárcel de Puerto II en Cádiz después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) haya ordenado este viernes a petición de la Fiscalía su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Inicialmente se le atribuyen dos presuntos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y un delito pertenencia a organización criminal.

El asesino de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate culpa a las víctimas: «Me perseguían, intentaba huir». Karim El Baqqali declaró ayer en presencia de su abogado en la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil en un relato medido para evitar cualquier responsabilidad en el crimen. Según ha podido saber OKDIARIO, el piloto de la narcolancha intentó dar una imagen de humildad y arrepentimiento en una declaración medida en la que se atrevió a culpar a las víctimas del doble crimen.

«Intenté evitarlo pero no pude»

«Pido perdón, no pude esquivar la lancha de los guardias civiles, intenté evitar el coche con una maniobra pero no pude, fue un accidente», relató el delincuente con amplio historial de detenciones en España y Marruecos. Preguntado para que explicara la situación en la que se produjo la embestida mortal a la lancha de los guardias, el narco marroquí no tuvo reparo en descargar la responsabilidad en los guardias: «Ellos nos perseguían, yo no conducía la lancha pero como no soy el más experto me obligaron y sólo quería huir de allí».

Karim El Baqqali repite la misma versión de los hechos en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate a donde ha llegado custodiado por agentes de la Guardia Civil a las 8:40 de la mañana de hoy viernes. El narco se entregó en la madrugada de ayer jueves en una playa de Barbate a la que llegó en una embarcación que le depositó en la orilla.