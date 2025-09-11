La Andalucía de Moreno dispara un 13% la creación de empresas y firma el mejor julio de su historia

La creación de nuevas empresas en Andalucía subió en julio un 13,1% interanual, 1,7 puntos por encima de la media nacional, y con 1.769 sociedades mercantiles constituidas la comunidad marca su mejor julio de toda la serie histórica, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este avance, buena señal económica, la comunidad liderada por Juanma Moreno encadena tres meses consecutivos de crecimiento (+50,6% en mayo y +10,5% en junio).

Para constituir las 1.769 sociedades se han suscrito 70,53 millones de euros, un 9,92% menos que en el mismo mes de hace un año (78,3 millones). En julio se disolvieron 277 empresas: 234 de forma voluntaria, 19 por fusión con otras sociedades y 24 por otras causas.

Las ampliaciones de capital bajaron un 6,8% hasta 287 operaciones, con 109,04 millones suscritos, cifra un 1,9% inferior a la de julio de 2024.

Datos nacionales

En España, la creación de sociedades creció un 11,4% interanual en julio y sumó un total de 10.902 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007, año previo a la crisis. Con este dato, la creación de empresas acumula cuatro meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo y un 15% en junio.

El capital total superó los 481 millones (+39,8%) y el capital medio se situó en 44.168 euros (+25,5%). Las disoluciones aumentaron un 3,6%, con 1.661 sociedades desaparecidas. En otras palabras, 54 empresas echaron el cierre cada día en julio en nuestro país.

Por comunidades, los mayores incrementos se registraron en Murcia (+41,2%), Asturias (+37,7%) y La Rioja (+22,2%). La otra cara de la moneda es para Aragón (-10,9%), Cantabria (-7,1%) y Navarra (-2,9%).