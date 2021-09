La incidencia de coronavirus en Andalucía es cada vez más baja, la quinta ola parece que está pasando a la historia en una comunidad que ha hecho un trabajo asombroso. Todos los andaluces se han volcado en una campaña de vacunación ejemplar, los datos han sido mejores que otros territorios de España. La incidencia del virus vuelve a la normalidad después de una ola que ha sorprendido a todos, nadie podría prever su aparición con buenas cifras de vacunación. Un día más, los números demuestran un retroceso de este virus en Andalucía.

608 positivos y la tasa covid más baja en 5 meses

El número de nuevos casos de coronavirus va bajando por momentos, se está llegando a unas cifras que están volviendo a la etapa anterior. Desde marzo que no estaban tan bajos los indicadores, una muestra de que esta quinta ola está llegando a su fin. La oleada de contagios que ha llegado de forma inexplicable a romper el buen rumbo de esta pandemia está pasando a la historia.

Los 680 positivos de este miércoles se registran tras los 307 de este martes, los 1.298 de este lunes (48 horas), los 895 contagios de este sábado, los 1.095 del viernes, los 1.229 del jueves, los 949 del miércoles y los 980 del martes pasado. Por provincias, Sevilla continúa nuevamente como la que más casos suma con 199, seguida de Málaga con 126, Cádiz con 87, Almería con 71, Granada con 58, Huelva con 54, Jaén con 45 y Córdoba con 40.

Estos buenos datos han llevado a la tasa covid a un descenso significativo. La incidencia acumulada en Andalucía se sitúa en 139,2 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que la tasa se sitúa en niveles de marzo -con una tasa el día 30 de este mes de 129,8-, y lo que supone 14,5 puntos menos respecto a la de este martes y 100,2 puntos menos que hace siete días.

27 fallecidos y menos hospitalizados por coronavirus

El peor dato de este día son los 27 fallecidos. Este virus no se detiene y no se puede bajar la guardia ante la llegada de nuevas variantes. En cuanto a los 27 fallecidos registrados en las últimas 24 horas, se contabilizan 18 muertes en Sevilla, dos en Málaga, Granada y Huelva y uno en Cádiz, Almería y Córdoba. Jaén es la única provincia que no registra fallecimientos esta jornada.

Los hospitales se están empezando a vaciar de forma gradual. Andalucía ha registrado una bajada de 34 pacientes hospitalizados por Covid respecto a la jornada anterior para situarse en un total de 763 -después de la subida experimentada este martes tras cinco jornadas consecutivas de caída-, lo que, además, supone un descenso de 189 en la comparativa intersemanal. Los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha descendido por tercer día seguido y contabiliza diez menos hasta 172, 16 menos que los difundidos hace siete días.