El alcalde socialista de La Puebla que gastó 6.000 € en teléfonos eróticos, de nuevo a juicio

El ex alcalde socialista de La Puebla del Río (Sevilla) Julio Álvarez González, que fue condenado por gastar más de 6.000 euros de dinero público en teléfonos eróticos y llamadas a su vecina, vuelve a sentarse en el banquillo, esta vez acusado de un presunto delito de prevaricación administrativa por enchufar a un ex concejal del PSOE en la Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir.

El Juzgado de lo Penal n.º 8 de Sevilla tiene fijado este miércoles el juicio contra Álvarez González y contra la ex alcaldesa de Benacazón, la también socialista Juana María Carmona, ya que entre ambos colocaron a dedo al ex edil «sin seguir el procedimiento administrativo legalmente establecido». En el momento de la contratación (2009), el entonces alcalde de La Puebla (1999-2011) era a su vez presidente de la Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir.

En junio de aquel año, según el escrito de acusación de la Fiscalía, Álvarez González «contrató» al ex concejal del PSOE Daniel P. S. para un puesto de peón de recogida de basuras en la citada mancomunidad, «a propuesta» de la entonces alcaldesa de Benacazón y sin seguir las vías legales: no constaba convocatoria previa para cubrir el puesto ni se respetó el orden de méritos de las listas definitivas de la bolsa de empleo temporal de la mancomunidad (el ex edil ocupaba el puesto 21 de esa lista).

Fue IU quien denunció el asunto ante la justicia, lo que en 2021 derivó en una moción de censura junto al PP y Cs que dio la Alcaldía de Benacazón a los populares en coalición con el grupo de izquierdas.

El juicio estaba señalado inicialmente para marzo de 2022 en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, pero esta instancia suspendió la vista oral por una cuestión de competencia (en 2009 regía una redacción anterior del Código Penal y las penas recogidas correspondían a un juzgado de lo Penal y no a la Audiencia).

La Fiscalía pide para los dos ex alcaldes del PSOE una condena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El dilatado historial de González

Durante su largo mandato, Álvarez González se aficionó a llamar a líneas eróticas desde su teléfono oficial del ayuntamiento. También telefoneaba a su vecina. En total se gastó 6.098 euros de dinero público en año y medio, entre septiembre de 1999 y febrero de 2001.

El alcalde alegó que las llamadas privadas a su vecina –que fue su novia en la adolescencia, según dijo– las hizo para ayudarla, ya que atravesaba una situación personal delicada como víctima de malos tratos. La sentencia de la Audiencia de Sevilla concluyó que su «propósito de autoexculpación» era «inverosímil y absurdo», y en 2011 fue apartado del cargo y condenado a un año y medio de cárcel.

La Audiencia también condenó a un año y ocho meses de prisión a su concejal socialista Juan Carlos Benítez Martín por delitos de falsedad y encubrimiento, ya que cuando la oposición le pidió las facturas manipuló los números de teléfono para ocultar la malversación.

Años después, en 2017, Álvarez González fue condenado a ocho meses de prisión por sustraer de una planta de reciclaje de Sevilla material por valor de 3.000 euros. Con la ayuda de un empleado, se llevó varias toneladas de latas de aluminio para luego venderlas. El socialista lo justificó como un «malentendido» entre el dueño de la empresa y los trabajadores.

No acaba ahí la cosa. En 2023 aceptó cinco años de inhabilitación para cargo público por otros tres enchufes (dos peones de recogida y un ingeniero técnico agrícola) en la Mancomunidad del Guadalquivir. «Asumo mi responsabilidad. Esas familias tenían una necesidad imperiosa. Creía que se estaba haciendo un bien; después ha sido que no», dijo.

A pesar de su dilatado historial delictivo, Álvarez González se desligó del PSOE y fundó en su propio partido, Agrupación Socialista Cigarrera. Tenía bien atados los votos entre sus vecinos, ya que en las elecciones locales de 2015 logró cinco concejales (segunda fuerza), resultados que repitió en las municipales de 2019.