El alcalde socialista de Chiclana tiene a su Policía Local bajo mínimos: «Hemos pasado de 60 a 33 efectivos diarios»

La Policía Local de Chiclana (Cádiz) denuncia la falta de efectivos que atraviesa el cuerpo y acusa al Ayuntamiento, gobernado por el socialista José María Román, de mantener bloqueadas sus reivindicaciones laborales y negarse a abrir una negociación. César Novas, representante sindical de la Unión de Policía Local y Vigilancia de Andalucía (UPLVA), ha denunciado en una entrevista con OKDIARIO la situación que viven los agentes y las consecuencias que, a su juicio, está teniendo sobre la seguridad y la atención a los ciudadanos.

«Hemos pasado de 60 a 33 efectivos diarios», resume Novas al explicar el deterioro de los recursos humanos disponibles para prestar servicio en el municipio. Una reducción que, según el representante sindical, se produce mientras Chiclana ha experimentado un importante crecimiento demográfico y afronta cada año el incremento de población propio de la temporada turística, especialmente en zonas como la playa de La Barrosa.

El policía explica que el conflicto comenzó después de que los agentes iniciaran un calendario de movilizaciones para reclamar la recuperación de determinadas condiciones laborales que, según sostiene, han ido perdiendo con el paso de los años. Novas asegura que los salarios llevan más de 15 años prácticamente estancados y que las pequeñas actualizaciones aplicadas durante el último lustro no han servido para compensar esa situación.

La respuesta que recibieron del equipo municipal fue un rechazo a sus pretensiones. «Lo que nos encontramos directamente fue un portazo en la cara, un rotundo no», relata. Desde entonces, los representantes sindicales aseguran que han intentado conseguir una reunión para exponer sus reivindicaciones sin obtener una respuesta favorable.

A este escenario se ha sumado la propuesta de una nueva valoración de puestos de trabajo (VPT), que ha terminado de agravar el enfrentamiento entre los agentes y el Gobierno municipal. Novas considera que esta reorganización beneficia especialmente a los puestos directivos y las jefaturas a costa de perjudicar a los trabajadores de base. «Para que unos puestos, curiosamente los puestos directivos, los puestos de responsabilidad, las jefaturas, se vean plenamente beneficiados, se devalúan los puestos de trabajo de los demás», denuncia.

El representante sindical advierte además de que esta situación puede dificultar todavía más la incorporación de nuevos policías. A su juicio, las condiciones económicas que se ofrecen actualmente en el Ayuntamiento no resultan atractivas para los profesionales que podrían optar a trabajar en Chiclana. «Nadie va a querer venir a trabajar a este ayuntamiento con unos sueldos mínimos de hace 20 años», afirma.

Dos patrullas para toda la población

La falta de efectivos tiene también una repercusión directa en la organización de los servicios diarios. Novas explica que los turnos que anteriormente podían contar con una veintena de agentes disponen ahora, en el mejor de los casos, de apenas once efectivos. Una cifra que, trasladada a la calle, se traduce en aproximadamente dos patrullas para atender los requerimientos policiales.

El problema se agrava durante los meses de verano, cuando la población de Chiclana aumenta considerablemente por la llegada de visitantes. El representante sindical llega a poner como ejemplo una situación en la que una sola persona debe encargarse de atender las llamadas y gestionar los servicios que reclama una población que, según sus estimaciones, puede alcanzar los 300.000 habitantes en temporada alta.

«No podemos atender sus requerimientos; pero no porque no queramos, sino porque no hay nadie», insiste. Una circunstancia que, según explica, termina trasladando a los agentes las quejas de unos vecinos que no siempre conocen las limitaciones de personal con las que trabaja el cuerpo.

Novas sostiene que la Policía Local de Chiclana había llegado a ser una referencia en la provincia de Cádiz e incluso en Andalucía por sus condiciones laborales. Sin embargo, considera que el municipio ha perdido esa posición y que otras localidades de menor tamaño han terminado ofreciendo mejores complementos específicos a sus policías.

Una sola furgoneta de atestados y en malas condiciones

Durante la entrevista, el representante sindical también critica la comunicación institucional del Ayuntamiento y considera que el Gobierno local proyecta una imagen de los servicios policiales que no se corresponde con los medios disponibles. Como ejemplo, menciona la situación de la furgoneta de atestados, de la que asegura que se ha anunciado o difundido en numerosas ocasiones pese a que la plantilla solamente dispone de una unidad y, según denuncia, se encuentra en malas condiciones.

El policía insiste en que los agentes son quienes reciben directamente las reclamaciones de los ciudadanos y quienes tienen que explicar por qué determinados servicios no pueden prestarse con la rapidez o los recursos que se esperan. Por eso, pide a los vecinos que trasladen sus exigencias al equipo de Gobierno y reclamen una mejora de la atención pública.

«Somos una gestión y el resultado de una mala gestión», afirma Novas, que recalca que los policías son los primeros interesados en ofrecer un servicio de calidad. Su petición al alcalde socialista, José María Román, es que escuche a los trabajadores y se siente a negociar para buscar una solución al conflicto.

«Lo único que pedimos es que se nos escuche», concluye el representante sindical, que defiende que las movilizaciones no son el objetivo de los agentes, sino la consecuencia de la falta de diálogo con el Ayuntamiento. «Seguimos siendo obreros también», sentencia.