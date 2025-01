Adelante dice que la fiesta de la Toma de Granada es «celebrar un genocidio que da pie al racismo»

Este jueves se llevará a cabo la conmemoración del 533 aniversario de la Toma de Granada por los Reyes Católicos, que tuvo lugar el 2 de enero de 1492 en la ciudad de la Alhambra, y que simbolizó el fin de la ocupación musulmana en la Península Ibérica; motivo por el que es festivo local. Ante ello, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha asegurado que celebrar la fiesta de la Toma de Granada es «celebrar un genocidio que da pie al racismo». Cabe recordar, en este sentido, que este portavoz parlamentario comunista es «profesor de la pública», tal y como él mismo se presenta en redes sociales. En varias ocasiones, los comunistas andaluces han provocado altercados durante la celebración esta festividad.

La Toma de Granada es una fiesta anacrónica que celebra un genocidio y da pie al racismo. Quieren hacernos creer que nuestra historia empezó ahí. Además ni siquiera tiene arraigo popular. Lo lógico sería que en Granada se celebrara a Mariana Pineda. pic.twitter.com/in0uz9FJwF — Jose Ignacio García ۞ (@joseigs_) January 2, 2025

No es la primera vez que el portavoz del partido liderado por Teresa Rodríguez carga contra la fiesta por la Toma de Granada, a la que en 2023 definió como «la celebración de una ocupación militar y un genocidio». «Ahí no empezó nuestra historia, más bien comenzó la mutilación de siete siglos de memoria e identidad. Quienes lo celebran simplemente no conocen Andalucía», aseguró entonces García.

Fiesta con la Legión

Legionarios pertenecientes a la Bandera de Cuartel General de la Brigada de la Legión llegarán este jueves desde Almería para participar en la conmemoración del 533 aniversario de la Toma de la ciudad de la Alhambra por los Reyes Católicos, que tenía lugar el 2 de enero de 1492. Son unos actos en que es tradicional la tremolación del pendón de Castilla y una función cívico-religiosa que tiene como principales escenarios la Capilla Real, donde reposan los restos de Isabel y Fernando, y el Ayuntamiento, en la céntrica Plaza del Carmen.

Una sección de la Legión, con unidad de música y escuadra de gastadores, según han detallado a Europa Press fuentes consultadas en el Mando de Adiestramiento y Doctrina (Madoc) del Ejército de Tierra, volverá de este modo a ser uno de los alicientes de quienes se acerquen a contemplar los actos por las calles del centro de la ciudad.

Este año la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, portará la espada original del Rey Fernando. En el ceremonial en la Catedral, con la participación también de la Subdelegación del Gobierno y el propio Madoc, durante la consagración, la concejala encargada de portar el estandarte real, este año la edil socialista Raquel Ruz, según las fuentes consultadas por Europa Press en el Ayuntamiento de Granada, subirá al presbiterio e inclinará el pendón.

Finalizada la homilía, pasado el mediodía, y en el marco de un protocolo coordinado con el Arzobispado de Granada, en el mismo orden en el que se realizó la entrada a la Catedral se realizará el traslado de la corporación local a la Capilla Real, donde será tremolado el estandarte real, este año por la edil Eva Fernández, también del PSOE.

Más críticas

En una nota de prensa, Granada Abierta ha explicado que cumple 30 años de lucha «por la convivencia y contra la Toma», que a su parecer «se ha convertido en una celebración anacrónica, sectaria y excluyente, que fomenta la islamofobia y es insostenible en democracia».

Por ello consideran «necesario transformar el 2 de enero en una fiesta de la convivencia, en la que pueda participar toda la ciudadanía» indicando al equipo de gobierno local «que hay otra forma de conmemorar» la Toma, esto es, «cambiando el pendón, la espada y la marcha militar, que son símbolos de guerra, por la poesía y la música, que representan la cultura de la paz».

Por eso, han solicitado a la alcaldesa Marifrán Carazo que «dé un primer paso con la lectura de un manifiesto por la concordia y las culturas, desde el balcón municipal», han señalado desde Granada Abierta.