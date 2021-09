Los vecinos de Torreblanca, un barrio del este de Sevilla, están nerviosos por el descontrol en el centro de acogida de inmigrantes que se encuentra en la zona. El motivo: un brote de al menos 30 positivos en un centro de apenas 50 plazas… y que no solo no está confinado, sino en el que el flujo de acogidos entrando y saliendo es constante. Las mascarillas entre ellos, además, brillan por su ausencia.

Gestionado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) -financiada en más de un 95% con fondos públicos-, este centro no solo no ha sido confinado, sino que, tal y como señalan los propios vecinos, «están todo el día de arriba a abajo». De hecho, como ha podido comprobar este periódico, la gran mayoría de los inmigrantes acogidos ni siquiera llevaban mascarilla en el interior del centro. Y por supuesto tampoco en el exterior.

Según señalan quienes residen por la zona, son muchos los hombres y mujeres de avanzada edad que echan la tarde en una silla en la calle, frente a la puerta de sus casas, lo que aumenta la inquietud por la situación. «Los inmigrantes, salir, salen. Porque yo los veo», admite una vecina a OKDIARIO Andalucía. «Los que se encarguen del centro son los que tienen que decir que no salgan», se queja la misma mujer, que considera que «si hay treinta contagiados dentro, no debería salir nadie».

«No se meten con nadie, pero esto es un continuo chorreo. Y fíjate tú la calle lo estrecha que es»

«Es que salen grupos. Y habiendo contagiados no debería salir nadie. Y aquí es un continuo chorreo. No se meten con nadie, pero esto es un continuo chorreo. Y fíjate tú la calle lo estrecha que es», añade otra vecina de la zona, que considera «un peligro» el descontrol en este centro de refugiados de Sevilla.

Tras la negativa de los responsables del centro a dar información, logramos hablar con el jefe de comunicación, que nos conmina a «comprender» que como «responsables del tratamiento» de los datos personales de los acogidos «no van a hablar». Sin embargo, termina admitiendo que hay positivos en el centro.

El responsable de comunicación considera, sin embargo, que es «igual que los hay en todos lados»… Pese a que se ha tenido que realizar, este pasado domingo, un cribado masivo para conocer el alcance del brote.

Además, explica que «del centro, esté confinado o no confinado, los usuarios entran y salen». «Más no le puedo decir», añade. Por último, cuando cuestionamos el control del centro de refugiados al tener positivos y no estar confinados la respuesta es: «¿Y quién le dice a usted que los 30 positivos están saliendo?».

Sevilla

Sevilla es la segunda provincia de Andalucía con más hospitalizados, con 175, de los que 44 están en la UCI. Sólo Málaga, con 202 y 49 pacientes en UCI, está en una peor situación.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.956 fallecidos desde el inicio de la pandemia -seis más-, Sevilla, con 2.203 se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Málaga con 1.914, Granada con 1.850, Cádiz con 1.575, Jaén con 1.057, Córdoba con 1.049, Almería con 905 y Huelva con 403.