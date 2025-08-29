Vox exigirá un pleno monográfico en el Parlament para abordar la «creciente islamización» de Cataluña

Las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre vinculado al terrorismo yihadista en la autopista AP-7, a la altura de Martorell, cuando se dirigía hacia Barcelona. Según las autoridades, existían indicios de que el detenido podría estar preparando un atentado. Esta detención eleva a 30 el número de arrestos por terrorismo yihadista registrados en Cataluña durante 2025.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha utilizado este suceso para criticar las políticas migratorias actuales. Garriga sostiene que «Cataluña se ha convertido en la cuna del yihadismo» y considera necesario «revertir la política migratoria que ha impulsado el bipartidismo durante los últimos 40 años».

Tener más de 300 mezquitas (una de cada tres en manos de salafistas) e impartir el programa de lengua árabe y cultura marroquí tiene consecuencias. Cataluña se ha convertido en la cuna del yihadismo europeo. Urge revertir la política migratoria y acabar con las falsas políticas… pic.twitter.com/SdaZnZAgMI — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) August 28, 2025

El dirigente de VOX ha señalado la presencia de más de 300 mezquitas en Cataluña, indicando que una de cada tres estaría bajo influencia salafista. También ha mencionado que más de 120 centros educativos catalanes imparten el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Según datos aportados por la formación, algunos municipios como Salt cuentan con más mezquitas que iglesias.

En respuesta a esta situación, el grupo parlamentario de VOX en Cataluña ha anunciado que solicitará al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la celebración de un pleno monográfico para abordar lo que consideran «la creciente islamización de Cataluña» y los riesgos de seguridad asociados.