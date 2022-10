Kang: «Ha sido la sensación más rara que he tenido nunca en un campo de fútbol»

Kang In Lee, autor del gol de la victoria del Mallorca en Mestalla, que no celebró por respeto a los diez años que pasó en el Valencia, dijo que había sentido «la sensación más extraña que he experimentado nunca en un campo de fútbol» cuando logró el 1-2. El coreano insistió en el hecho de que el equipo necesitaba una victoria de estas características.

«El equipo estaba haciendo un gran trabajo, pero nos faltaba una victoria así, no era justo como habíamos perdido los últimos partidos y creo que ahora nos han devuelto algo que merecíamos», dijo en Movistar al terminar el partido en el que marcó su segundo gol de la temporada, tras el conseguido en Vallecas.

En relación a qué sintió cuando marcó el 1-2, admitió que «ha habido dos partes. Por una la alegría por poder ayudar a mi equipo y la otra ha sido la sensación más rara que he sufrido desde que estoy jugando al fútbol porque al Valencia se lo debo todo, es el club en el que crecí y les deseo lo mejor».

«Cuando marqué me entró la emoción de haber estado aquí durante 10 años y por eso no lo celebré», insistió el coreano, que mantiene intactas sus posibilidades de jugar con su país el primer Mundial de su carrera.