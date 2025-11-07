Iberdrola lidera el ranking de empresas más transparentes del Ibex 35 por tercer año consecutivo

Iberdrola encabeza, por tercer año consecutivo, el ranking de transparencia y buen gobierno que elabora Haz Fundación en colaboración con la Asociación Española de ‘Compliance’ (Ascom) y que analiza el cumplimiento de las prácticas ‘compliance’ en las empresas del Ibex 35.

En concreto, la energética ha alcanzado una puntuación total de 33 puntos sobre 34, y es seguida en el ranking por ACS (30 puntos) y Enagás (29 puntos).

Tras cinco años de seguimiento, el análisis destaca que se evidencia «una transición desde políticas y actuaciones aisladas hacia sistemas de compliance más integrales, con estándares publicados, gestión de riesgos y canales éticos operativos».

En este sentido, el estudio señala que el avance se refleja en la clasificación de transparencia, donde el 34% de las compañías (12 empresas) son ‘transparentes’, el 63% (22) ‘translúcidas’ y el 3% (1) ‘opaca’.

Así, la Fundación Haz y Ascom valoran que la evolución respecto a 2021 subraya la madurez del sistema, ya que las ‘transparentes’ han pasado del 8% al 34% y las ‘opacas’ se han reducido del 31% al 3% en cinco años.

Por otra parte, el informe indica que los principales saltos de calidad del año se han producido en áreas que consolidan el ‘sistema operativo’ del ‘compliance’. De esta manera, prácticas como la existencia de programas contra la corrupción, el soborno, la prevención de delitos y los conflictos de intereses (91% de cumplimiento), el análisis de riesgos y las medidas para prevenirlos (97%) y la gestión del canal ético (97%) se han estandarizado entre las empresas del selectivo.