Según datos de la industria farmacéutica, solamente con que se elevara en dos puntos del PIB la inversión en Sanidad, la riqueza de España subiría en 427.000 millones en 2040. Sin irnos tan lejos ni plantear futuribles, en 2020 la industria alcanzó unos ingresos superiores a los 22.000 millones de euros. Esta fuerza no sólo la tiene en España, sino también a nivel internacional. De hecho, somos el octavo mercado farmacéutico más grande del mundo en términos de facturación, por detrás de EEUU, China, Japón, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Si miramos los datos de productos farmacéuticos exportados en 2020, alcanzamos un valor cercano a los 12.000 millones de euros. Gran parte de esas exportaciones fueron a otros países de la Unión Europea como Alemania o Francia. No obstante, entre sus principales socios comerciales también se encuentran países extracomunitarios de la talla de Suiza, Estados Unidos o China.

Estos datos no hacen sino reafirmar la necesidad e importancia de invertir en investigación farmacéutica para crecer todavía más.

Si hablamos de la industria farmacéutica es clave hacerlo también de las farmacias que, desde que se decretara el estado de alarma, lo han pasado mal porque, como nos cuenta Felipe Martín, farmacéutico de Galileo 61, se enteraban antes por la prensa de las decisiones del Gobierno que por el Colegio de Farmacéuticos.

Además, nos cuenta que cada vez tienen menos margen en los medicamentos y nos confiese que si algo le pediría al Gobierno es que deje de bajar los precios de los medicamentos y que ajuste los impuestos y las variaciones de IRPF.

El perfil del farmacéutico colegiado es un 71,7% mujeres y un 43,2% menor de 44 años. De los 61.903 farmacéuticos en activo, el 88,1% (54.555), ejerce en farmacia comunitaria; de todas ellas, muy pocas están digitalizadas al 100%. Nosotros hemos visitado Galileo 61, en el madrileño barrio de Chamberí. Cuatro años antes de que empezase la pandemia ya había puesto en marcha su ecomerce, una transformación que le ha llevado a incrementar un 600% las ventas online y un 37,35% la facturación total de la empresa en los últimos meses.

Para Felipe Martín, Amazon y los demás marketplace no son sus competidores, sino sus aliados. Es consciente de que el cliente es infiel y, por eso, ha apostado por la especialización en dermo y nutricosmética, dado que son dos nichos que está creciendo exponencialmente. Sin duda, un buen ejemplo de la rentabilidad de la digitalización.