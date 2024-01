Estos son los 10 mandamientos para no sumarte años al maquillarte

No sumarte años al maquillarte es algo que debes tener en cuenta antes de empezar este proceso. Vas a poder conseguir aquello que deseas si sigues estos 10 mandamientos de la mano de los mejores especialistas.

En este proceso que quizás nunca hubieras imaginado te está esperando aquello que deseas. Un cambio de rumbo que tendrás en tu poder y contra el que deberás luchar de una forma o de otra. Los errores que cometes a la hora de maquillarte deberán desaparecer por completo antes de que sea tarde.

No sumes años a tu maquillaje con estos 10 mandamientos

Las redes sociales se han convertido en las grandes aliadas del estilo, para conseguir hacernos con una serie de trucos que llegan directamente de manos de los protagonistas. Para lograr aquello que necesitamos, nada mejor que empezar a cuidar la manera de maquillarnos que nos aplicamos.

Es importante estar muy pendiente de lo que hacemos, cada pequeño gesto puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Por lo que gracias a los especialistas conseguiremos aquello que deseamos y más. Una oportunidad única nos está esperando de la mano de esta especialista en maquillaje que no duda en darnos lo mejor.

Ha llegado el momento de empezar a cuidarnos, especialmente a partir de los 40 debemos optar por un tipo de maquillaje que realmente debería reflejar la edad que tenemos en realidad. Por lo que es importante seguir los pasos de esta experta en maquillaje.

Esta publicación viral nos enseña qué es lo que debemos poner en práctica para lograr aquello que deseamos. Empezando por una aplicación correcta de cada uno de los productos de primera calidad que tenemos en casa y que están destinados a darnos ese aspecto que queremos.

Antes que nada, debes hacerte con el maquillaje adecuado, siendo uno de los errores que cometemos no escoger aquellos elementos que nos harán vernos mucho mejor. A la hora de comprar ya se empezará a notar un cambio, así que si tienes alguno de estos productos, será mejor que empieces a deshacerte de ellos antes de que sea tarde.

No te interesa sumar años, sino restarlos, siendo algo que puedes lograr si realmente te lo propones con algunos pequeños avances que seguramente te estarán esperando y son fáciles de aplicar. Toma nota de todo lo que necesitas hacer para lograr lo que te propones.

Te restarás años si sigues estos pasos a la hora de maquillarte

Las cejas deben ser suaves y redondeadas, si son demasiado oscuras estarán poniéndote años encima con una mirada que nada tiene que ver con lo que te interesa mostrar al mundo.

Es importante marcar el contorno sobre el pómulo, difumina al alza para evitar el efecto cara caída que te hace ganar unos años y tiene fácil solución si realmente te lo propones.

El truco del colorete es muy efectivo, simplemente coloca la mano de la manera que te indica y verás como al difuminarlo hacia arriba consigues aquello que te propones. Iluminar tu rostro te restará años.

La raya del eyeliner no debe ser negra, huye de él y no la hagas entera, intenta hacerla en un lápiz marrón alargando un poco el final hacía arriba. Este truco hará que tus ojos parezcan más grandes y no estén tan cerrados.

La máscara de pestañas es un plus, pon mucha para que tu mirada se vea más grande, justo lo que necesitamos en este momento de nuestra vida.

Tampoco se recomienda poner corrector en todo el ojo, ni en las arrufas, te quedará mucho mejor si lo centras en los lados y evitas de esta manera el efecto contrario, en lugar de esconder algo, lo estás mostrando más.

No perfiles el labio en otro color, haz solo el borde del mismo color y de esta manera conseguirás una boca más bonita y un labio más grande.

El polvo no te favorece, si usas mucho se nota en las arrugas y en los poros, algo que realmente estás intentando esconder y no mostrar.

Nunca subas el iluminador hasta las patas de gallo, solo debes aplicarlo justo encima de tus pómulos a toques o harás que las arrugas se vean más.

Por último, usa bases ligeras que no remarquen las imperfecciones ya sean para pieles grasas o secas, dependiendo de tu tipo de piel deberás elegir una y otra.

Estos consejos los puedes aplicar siempre que sea necesario y verás la diferencia. La idea es que puedas sacarle el máximo partido a un maquillaje que de lo contrario acaba provocando que sumes más edad.

Al contrario de lo que se intenta con el maquillaje, es decir, mostrarse más joven estarías haciendo a la inversa. Con los años debemos adaptar el maquillaje a nuestra edad, aunque de joven todo vale, a partir de los 40 hay que empezar a cuidarse.