Los fabricantes automovilísticos con negocio en EEUU alertan de una falta de abastecimiento de coches por los efectos derivados de los aranceles de Donald Trump. Marcas como Jaguar Land Rover o Audi han optado por cancelar las exportaciones a los puertos estadounidenses desde el anuncio de los nuevos gravámenes a la espera de estudiar su impacto, lo que podría provocar la falta de unidades en las redes de distribución en dos meses.

Así lo han confirmado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que han señalado que la aplicación de las nuevas tasas a la importación de vehículos -de todo tipo de motorizaciones- a Estados Unidos impactará de forma directa en el abastecimiento de unidades en los concesionarios de algunos modelos, provocando, incluso, la desaparición del mercado de las unidades menos rentables por los aranceles en EEUU.

Este es el caso de Jaguar Land Rover, que tras cancelar las exportaciones a Estados Unidos, sólo cuenta con un par de meses de suministro de automóviles que no estén sujetos a los nuevos aranceles. Una situación que podría generar un problema de demanda entre los clientes en el mercado estadounidense al no ser capaz la oferta de satisfacer las necesidades de los consumidores.

El fabricante automovilístico británico cuenta con un importante negocio en Estados Unidos, mercado en el que vende cerca de medio millón de unidades al año, de las cuales tan sólo una de cada diez cumplen con las normas impuestas por la administración de Donald Trump sobre los aranceles en EEUU. Esto es, sólo unos 100.000 coches son made in USA.

Por el momento, Jaguar Land Rover ha cancelado las exportaciones a la espera de que las negociaciones sobre los aranceles entre EEUU y el resto de países prosperen en los próximos días. «EEUU es un mercado importante para las marcas de lujo de JLR y ahora estamos implementando medidas a corto plazo, incluyendo una pausa temporal en los envíos en el mes de abril, mientras desarrollamos nuestros planes a mediano y largo plazo», han explicado desde la compañía de lujo.

Nuevos aranceles de Canadá a EEUU

No obstante, la guerra comercial no tiene visos de mejorar. Tras los gravámenes de la Casa Blanca a la importación de vehículos a EEUU, Canadá ha reaccionado con un arancel recíproco del 25% para todos los vehículos fabricados en EEUU que no cumplan con las especificaciones del T-MEC, pero a diferencia de los estadounidenses, no afectarán a las piezas y componentes que se utilizan en la fabricación de coches.

De hecho, las conversaciones parecen empeorar, ya que Trump ha confirmado que la nueva ronda de aranceles del 50% a China, y que incrementarán los gravámenes totales al 104%, entrarán en vigor esta medianoche, de no retirar el gigante asiático sus tarifas de represalia del 34%.