Aviso urgente de un economista por lo que va a pasar con el precio del aceite de oliva: no estamos preparados

En los últimos meses, el precio del aceite de oliva parecía haber encontrado algo de estabilidad tras una etapa (bastante larga) marcada por la sequía, la escasez de producción y un aumento sin precedentes en los supermercados. Sin embargo, esta aparente calma podría tener los días contados. Un nuevo frente se ha abierto desde el otro lado del Atlántico y amenaza con desestabilizar nuevamente el mercado: Estados Unidos ha anunciado la imposición de aranceles del 20% a productos europeos. Y entre los principales damnificados se encuentra uno de los pilares de nuestra industria alimentaria y que no es otro, que el aceite de oliva.

A este respecto, el reconocido economista Santiago Niño Becerra ha lanzado una advertencia que cae como una alarma en el sector agroalimentario. Durante su intervención en el programa de televisión Todo es Mentira, dejó claro que si esta medida arancelaria sigue adelante, las consecuencias serán devastadoras. No sólo cambiará por completo el comercio internacional tal como lo conocemos, sino que afectará de forma directa a sectores clave de la economía española, especialmente al del vino y al del aceite. Becerra no ha dudado en afirmar: «Si este proceso sigue adelante y con esta estructura, el comercio internacional que hemos conocido ha muerto». Y es que, aunque España no tiene una dependencia comercial excesiva de Estados Unidos, sí hay productos que dependen en gran medida de este mercado. En el caso del aceite de oliva, el 40% de nuestras exportaciones tienen como destino Norteamérica. Si este flujo se interrumpe o se encarece drásticamente, la cadena de consecuencias podría afectar tanto a los productores como al consumidor final. De ahí el aviso: no estamos preparados para lo que puede pasar con el precio del aceite de oliva.

Aviso de un economista por el precio del aceite de oliva

La política arancelaria anunciada por Estados Unidos no ha sido un movimiento aislado ni un gesto improvisado. Detrás de esta medida hay una estrategia clara: trasladar al resto del mundo parte del déficit comercial estadounidense. Así lo ha explicado el propio Niño Becerra, que considera que la intención de la administración norteamericana es que Europa, entre otros socios comerciales, asuma parte del coste del desequilibrio económico del país. Pero esta maniobra no sale gratis. En concreto, en el caso español, sus efectos pueden sentirse con fuerza en sectores muy específicos, aunque estratégicos.

Según las cifras, mientras que España exporta globalmente poco a Estados Unidos en términos relativos (unos 18.000 millones de dólares), el sector del aceite de oliva es uno de los más expuestos. Con un 40% de sus exportaciones destinadas a ese país, cualquier barrera comercial, por mínima que sea, puede tener consecuencias demoledoras. Becerra fue claro: «El 40% del aceite que España exporta lo exporta a Estados Unidos. Entonces, si el famoso arancel sobre el aceite se concreta, esto va a ser un hachazo para los aceiteros, que van a sufrir muchísimo». Aunque también matizó que, «en el conjunto de Europa es una cantidad ridícula».

¿Qué puede pasar con los precios del aceite?

Niño Becerra también explicó los dos caminos posibles que podrían darse si finalmente se concretan los aranceles. Por un lado, si los productos que antes se enviaban a Estados Unidos se quedan en Europa, habría una sobreoferta, lo que en teoría podría hacer bajar los precios. Sin embargo, el experto plantea otra opción más inquietante: «Si la oferta de más sale al mercado, los precios bajarían, pero si los productores lo que quieren es mantener márgenes, incluso podrían subir los precios reteniendo ellos la oferta».

Esto supondría una subida adicional del precio del aceite en el mercado nacional, aunque haya más producto disponible. En un contexto en el que el consumidor ya ha visto el aceite superar los 10 euros por litro, una nueva escalada sería difícil de asumir. Y aunque las grandes cifras macroeconómicas digan que España exporta poco a Estados Unidos, Becerra recordó que «es verdad que al que le toca, le toca». En este caso, les tocaría a los productores de aceite… y al bolsillo de los consumidores.

Dcoop y las cooperativas alertan

La preocupación no se limita al ámbito económico. Desde el sector agroalimentario, las voces de alarma también se han hecho oír. La cooperativa Dcoop ha señalado que la imposición de aranceles perjudica de forma directa a toda la cadena de producción, desde los agricultores hasta los distribuidores. Pero donde más se notará será en el último eslabón: el consumidor.

Si el coste del producto aumenta en origen por culpa de los aranceles y los productores intentan proteger sus márgenes, el resultado será un encarecimiento final. Dcoop lo ha dejado claro: estos aranceles suponen un encarecimiento de los productos agroalimentarios que acabarán trasladándose a los clientes. La incógnita ahora está en cómo afectará esto al consumo. Porque si el aceite sigue encareciéndose, muchas familias optarán por reducir su uso o buscar alternativas más baratas, aunque de menor calidad.

El problema estructural de nuestra dependencia exportadora

Más allá del caso concreto del aceite, el aviso de Becerra tiene un trasfondo estructural que merece atención. El economista habla de un «cambio de era» en el comercio internacional. Si se consolida un modelo en el que cada país levanta barreras para proteger su mercado interno, muchos sectores que viven de la exportación sufrirán. Y en España, el aceite es uno de ellos. No estamos preparados para un mundo sin acuerdos multilaterales sólidos ni rutas de exportación seguras, sobre todo cuando se trata de productos perecederos y con alta dependencia de mercados externos.

Por eso, Becerra insiste en que la clave está en repensar el modelo económico. El problema no es sólo el arancel en sí, sino lo que representa. En sus propias palabras: «Creo que pretende que el resto del mundo le pague su déficit. Esto está bien si tienes herramientas para conseguirlo, habrá que ver si cuenta con estas herramientas». Lo que sí parece claro es que los efectos se van a notar en los próximos meses.