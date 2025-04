Ni Rituals ni Zara Home: el producto viral que está arrasando es de Mercadona y lo necesitas

En el mundo de los productos de cuidado personal, pocas cosas nos dan tanta satisfacción como encontrar un jabón de manos que huela de maravilla, quede bonito en el baño y cuesta lo justo. Y lo mejor es cuando ese descubrimiento no viene de una tienda lujosa, sino del supermercado de toda la vida. Pues bien, ha pasado. Mercadona lo ha vuelto a hacer y ha lanzado un producto que, sin exagerar, podría pasar por uno de Zara Home o incluso de Rituals. Se trata del nuevo jabón de manos Oriental Woods de Deliplus, y no sólo está volando de las estanterías, sino que se ha convertido en el último flechazo viral de Mercadona en TikTok e Instagram.

Este jabón no es un simple producto viral de Mercadona. Desde que lo pruebas, te das cuenta de que tiene ese algo especial. Su aroma envolvente y cálido recuerda a esos perfumes caros que duran en la piel todo el día. Tiene un diseño sofisticado, totalmente en negro con detalles dorados, que parece sacado de una boutique de cosmética nicho. Pero lo que más sorprende es que cuesta sólo 2,50 euros. Sí, lo has leído bien: menos de tres euros por una experiencia sensorial que muchos ya comparan con las gamas premium de otras marcas. El Oriental Woods de Deliplus tiene una fórmula con pH neutro, está dermatológicamente testado y deja las manos suaves, perfumadas y sin sensación de sequedad. Un pequeño lujo cotidiano al que es difícil resistirse, sobre todo cuando lo pruebas por primera vez.

El producto viral que está arrasando es de Mercadona

¿Qué tiene de especial el jabón de manos Oriental Woods que ha hecho que sea el nuevo producto viral de Mercadona? A simple vista, ya llama la atención. Su envase negro, minimalista y elegante, con ese toque dorado que recuerda al mármol y a la madera exótica, lo convierte en un objeto decorativo por sí solo. Pero es al pulsar el dosificador y sentir la textura cremosa del jabón cuando empiezas a notar que estás ante algo más que un producto barato para lavarte las manos.

El aroma, sin duda, es el protagonista: una fragancia intensa, cálida y sofisticada, con notas amaderadas y orientales que evocan la calma de un spa y el misterio de un perfume de autor. Alguien en redes lo definía como «la mezcla perfecta entre sándalo, ámbar y un toque de incienso moderno”», y no podríamos estar más de acuerdo. Además, al tratarse de una fórmula con pH neutro, es apta para el uso frecuente sin dañar ni resecar la piel.

Y si eso no fuera suficiente, está dermatológicamente testado, algo que siempre se agradece cuando hablamos de productos que usamos varias veces al día.

Por qué todo el mundo lo compara con Rituals o Zara Home

Hay una razón clara: su estética y su aroma. Si lo ves en el baño de alguien sin saber de dónde es, jamás pensarías que viene de Mercadona. Su diseño recuerda mucho a los de Zara Home: líneas limpias, tipografía cuidada y un estilo que queda bien en cualquier decoración, ya sea minimalista, clásica o incluso boho. Y en cuanto a la fragancia, tiene esa riqueza olfativa que tanto caracteriza a marcas como Rituals, con perfumes que se quedan en la piel y en el aire durante horas.

Pero aquí está la diferencia clave: mientras que un jabón de manos de Rituals puede costar fácilmente más de 7 euros, el de Mercadona sale por sólo 2,50 euros. Y eso lo convierte en un fichaje perfecto para quienes quieren lujo sin gastar de más.

Así huele exactamente Oriental Woods

Imagina entrar en una habitación con luz tenue, música suave y ese aroma envolvente que te hace cerrar los ojos y respirar hondo. Así huele Oriental Woods. Tiene un punto cálido que recuerda a la madera recién pulida, con un fondo ligeramente dulce, un toque floral y un aire especiado que lo hace muy sofisticado.

Además, gracias a su composición, donde aparecen ingredientes como linalool, lavanda, limonene y coumarin, logra ese equilibrio entre lo natural y lo lujoso. No empalaga, no cansa y, lo más importante: no se va enseguida. Te lavas las manos y horas después, ese aroma sigue acompañándote.

Cómo cuidar y aprovechar al máximo este jabón de Mercadona

Para que el jabón de manos Oriental Woods dure más y mantenga intactas todas sus propiedades, conviene seguir algunas recomendaciones. Lo ideal es colocarlo lejos de fuentes directas de luz o calor, para evitar que se degrade el perfume. También se recomienda no mezclarlo con otros jabones en el mismo dispensador, para conservar su esencia pura.

Y si quieres darle un plus de estilo, hay quien lo transfiere a un dispensador de cristal ámbar o negro mate para mantener la estética premium. Aunque, siendo sinceros, su envase original ya es suficientemente bonito como para dejarlo tal cual.

El jabón de manos Oriental Woods Deliplus está disponible exclusivamente en Mercadona y cuesta solo 2,50 euros el bote de 300 ml. Dada la buena acogida que está teniendo y el efecto “lo quiero ya” que ha generado en redes, no sería raro que volase de las estanterías en muchos supermercados. Así que, ¿a qué esperas para hacerte con el tuyo?.