Todos me preguntan qué me he hecho en la cara desde que uso el sérum con vitamina C de Primor por menos de 4 €

Cada vez que una nueva joya de belleza llega a Primor, las redes sociales se llenan de comentarios, reseñas y recomendaciones. Pero hay un producto que ha conseguido destacar entre toda la oferta de cosméticos low cost, y no por casualidad. Se trata del Light it Up Sérum Vitamina C 15% de Nacomi, una fórmula pensada para aportar luz, mejorar el tono de la piel y prevenir el envejecimiento, por menos de 4 euros. Toma nota, porque es el sérum de Primor que todo el mundo compra y lo cierto es que te va a sorprender.

Si lo piensas, muchos son los productos faciales que encontramos en el mercado. La gran mayoría de ellos, además, te prometen grandes resultados en poco tiempo, cuando la realidad es muy distinta. Gastas más de 20 o 30 euros en una crema o sérum y luego te das cuenta que algunas de las que venden en supermercados o en tiendas, como Primor, son mucho más eficaces y además muchísimo más baratas. Es el caso de este sérum que ya está agotándose en muchas de las tiendas de Primor en España. La clave está en su composición rica en activos naturales, su textura ligera y una efectividad que se nota en poco tiempo. Y lo mejor de todo es que, a pesar de su precio mini, está indicado para tratar problemas reales de la piel como las manchas, la falta de luminosidad, las arrugas o incluso el acné. Desde pieles maduras hasta aquellas con cuperosis o descoloración, el sérum Light it Up Vitamina C 15% de Nacomi está diseñado para devolverle a la piel ese aspecto saludable y jugoso que a veces cuesta recuperar.

El sérum con vitamina C que arrasa en Primor

El protagonista de este fenómeno cosmético es el sérum Light it Up con vitamina C al 15%, un producto que ha bajado de precio recientemente, pasando de 4,59 € a tan solo 3,98 € en Primor. Y aunque esa cifra pueda parecer simbólica, su efecto sobre la piel es todo menos pequeño. Gracias a una concentración eficaz de vitamina C, este sérum trabaja activamente sobre el tono apagado, las manchas y las imperfecciones.

La vitamina C es uno de los ingredientes más recomendados por dermatólogos y expertos en cuidado facial por su potente acción antioxidante. En este caso, su uso regular ayuda a iluminar la piel, reducir visiblemente las arrugas y prevenir la aparición de nuevas líneas de expresión. Además, mejora la síntesis de colágeno, lo que se traduce en una piel más firme, tersa y joven. No es magia: es ciencia cosmética bien aplicada.

Lo sorprendente de este sérum es que, a pesar de tener un precio tan asequible, está formulado con múltiples derivados de la vitamina C (como el ácido ascórbico o el fosfato de ascorbilo de sodio) que aseguran una liberación más estable y eficaz del activo. Es decir, no sólo es un producto accesible, sino también inteligente.

Ingredientes que cuidan, calman e hidratan

Más allá de la vitamina C, este sérum de Nacomi incluye una combinación de ingredientes que potencian su acción iluminadora y rejuvenecedora. Uno de ellos es el aceite de almendras dulces, conocido por sus propiedades nutritivas, calmantes e hidratantes. Este aceite vegetal ayuda a reconstruir la barrera cutánea, manteniendo la piel protegida frente a las agresiones externas y evitando la pérdida de agua.

También destaca la glicerina vegetal, un clásico de la cosmética que no decepciona. Actúa como un imán de humedad, capturando el agua del ambiente y llevándola hacia las capas más profundas de la piel. Esto permite que incluso las pieles más secas recuperen elasticidad y suavidad. Combinada con el aceite de almendras, la glicerina garantiza una hidratación duradera que se nota desde la primera aplicación.

Por último, no podemos pasar por alto el aceite de rosa mosqueta, otro ingrediente presente en este sérum y que es reconocido por su alto contenido en ácidos grasos esenciales y antioxidantes. Este aceite favorece la regeneración celular, lo que ayuda a atenuar cicatrices, marcas de acné y manchas.

Ideal para todo tipo de pieles (con algunas precauciones)

Una de las ventajas más notables del sérum con vitamina C de Primor es que está pensado para adaptarse a diferentes tipos de piel, desde las más apagadas hasta aquellas con signos visibles de la edad. Se recomienda especialmente para pieles maduras, deshidratadas, con manchas o con tendencia a la cuperosis, pero su formulación suave lo hace apto también para quienes se inician en el mundo de los sérums.

Eso sí, como ocurre con cualquier cosmético con vitamina C en concentraciones elevadas, es importante tener en cuenta algunas pautas. No se debe combinar con niacinamida al 15%, ya que podría provocar irritación o interferir en la eficacia de ambos activos. Además, debe aplicarse siempre sobre la piel limpia, en rostro, cuello y escote, masajeando con suavidad hasta su completa absorción.

Puede utilizarse por la mañana o por la noche, aunque si se opta por la rutina diurna, conviene aplicar protector solar después para evitar que la vitamina C se oxide con la exposición solar. Con estas pequeñas precauciones, se obtiene todo el beneficio del producto sin efectos secundarios.

Mi experiencia con este sérum que arrasa en Primor

A veces, el mejor indicador de si un cosmético funciona o no es lo que opinan quienes lo han probado. Y en este caso, me decidí a comprar el Light it Up de Nacomi tras ver alguna que otra review en redes sociales. Muchas usuarias coinciden en que aporta luz desde la primera semana, mejora el tono del rostro y ayuda a atenuar manchas recientes y ahora, tras probarlo en mi propia piel, puedo decir que sí que es cierto lo de la luminosidad y el mejor tono. En cuanto a manchas, tengo alguna marca de granitos y lo cierto es que se han difuminado bastante.

Por otro lado, destaca también el que tenga una textura ligera y lo rápido que se absorbe. Además no hay problema para que se integre con otras cremas que aplico después. Incluso lo he llevado antes del maquillaje y he logrado un acabado más fresco y natural, de modo que la cuestión ahora es prolongar su uso para comprobar hasta donde llegan los resultados.

Aunque cada piel es un mundo, por menos de 4 euros, este sérum no tiene competencia. Es un básico que ha llegado para quedarse en muchas rutinas faciales y también en la mía. ¿A qué esperas para probarlo?.