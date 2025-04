Mario Vargas Llosa ha muerto en Lima. El genial escritor peruano ha fallecido en su casa a los 89 años, rodeado de su familia, tal como ha confirmado su hijo Álvaro en un comunicado en el que explica que sus restos serán incinerados y que no habrá ningún tipo de ceremonia pública: «Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá. Procederemos en las próximas horas y días de acuerdo con sus instrucciones. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública», reza el texto, que ha sido publicado a través de las redes sociales.

No se han dado más detalles por ahora sobre el fallecimiento del Premio Nobel, que en los últimos años había vuelto a su Perú natal y se había instalado en Lima rodeado de su familia. Allí celebró el pasado mes de marzo su 89 cumpleaños. Precisamente su hijo mayor compartió en su perfil público algunas fotografías de la reunión familiar, en las que se veía al escritor con buen aspecto y muy sonriente.

89 años. Cuántas vidas en una. ¡Feliz cumple, Varguitas! ✍️ pic.twitter.com/rhTJ7pkeHm — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) March 28, 2025

Además de su impresionante y prolífica carrera literaria, Vargas Llosa fue muy conocido por su currículo amoroso. Isabel Preysler fue la última de sus relaciones, antes de volver con su esposa Patricia. Su romance duró ocho años e hizo que el autor se convirtiera en objetivo recurrente de los periodistas de sociedad y de los fotógrafos. Repasamos las relaciones más importantes de la vida del Nobel que, por cierto, han dejado rastro en sus obras, muchas de las cuales han tenido un componente autobiográfico.

Mario Vargas Llosa en Madrid en 2024. (Foto: Gtres)

El currículo amoroso de Vargas Llosa

A pesar de que es cierto que su última relación importante conocida fue con Isabel Preysler, la realidad es que la vida privada del escritor estuvo marcada por grandes romances. Alguno de ellos incluso polémicos, por ejemplo, su enlace con su tía, Julia Urquidi, que dio pie a la obra La tía Julia y el escribidor.

Se casó con ella cuando tenía 19 años y su romance escandalizó a su familia y a la sociedad peruana. Julia estaba divorciada y era 10 años mayor, pero, gracias a ella puedo dedicarse a su vocación literaria y entregar sus primeros relatos en un momento en el que ejercía como periodista. Su padre siempre había rechazado esta faceta de Vargas Llosa, e incluso llegó a enviarle a un colegio militar para que aprendiera la estricta disciplina de allí.

Mario Vargas Llosa con Patricia Llosa. (Foto: Gtres)

Julia y Mario estuvieron ocho años juntos, en los que el Premio Nobel recibió becas y galardones, y publicó dos novelas y varios relatos. Tiempo después, Julia diría de él que era un niño mimado y que fue ella la que más sacrificios hizo en su relación: «Yo lo hice a él. El talento era de Mario, pero el sacrificio fue mío. Me costó mucho. Sin mi ayuda no hubiera sido escritor. Copiar sus borradores, obligarlo a que se sentara a escribir. Bueno, fue algo mutuo, creo que los dos nos necesitábamos», declaró pocos años antes de su muerte.

Su relación no fue un camino de rosas, pero ha sido ella la que ha estado a su lado hasta sus últimos días. Incluso le abrió los brazos tras su ruptura con Isabel Preysler. Patricia ha estado apoyando a Mario en todo momento. Por ejemplo, no dejó de estar con él durante su fallida carrera política a la presidencia de Perú y ha sido una figura clave en su vida. El escritor siempre ha tenido buenas palabras para ella: «Ella lo hace todo y todo lo hace bien», dijo cuando aceptó el Premio Nobel en 2010.

Vargas Llosa con Patricia en 2023. (Foto: Gtres)

En efecto, Patricia era la que se encargaba de toda la logística, de administrar la economía, de solucionar los problemas y se ocupaba de la relación con los medios. «Es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe me hace el mejor de los elogios: Mario, para lo único que sirves es para escribir».

La relación con Isabel Preysler

El romance con Isabel Preysler ha sido, sin duda, el más polémico que ha protagonizado a lo largo de su vida Mario Vargas Llosa. Su historia comenzó cuando todavía estaba casado con Patricia, de hecho, ella misma aseguró que se había enterado de la relación por la prensa. No obstante, Isabel comentó que le había enviado una carta antes en la que le advertía que su marido había tenido muchas relaciones que no se habían llegado a oficializar.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. (Foto: Gtres)

El divorcio de Mario y Patricia se confirmó en 2015 y el escritor se quedó con las casas de Madrid y París, mientras que su ex conservó las de Lima y Nueva York.

En un primer momento, Patricia Llosa no dio mucha credibilidad a la relación del autor con Preysler, sobre todo, porque la pareja acababa de celebrar su 50 aniversario de boda. Sin embargo, el romance duró ocho años y tuvo una parte de leyenda porque se dijo que años antes, cuando Isabel aún estaba casada con Miguel Boyer, Vargas Llosa había coincidido con ella y se había quedado prendado.

Al escritor nunca le gustó la vida de continua exposición que llevaba la madre de Tamara Falcó. Algo que, por cierto, criticó duramente en su ensayo, La civilización del espectáculo. Sin embargo, durante el tiempo que ambos estuvieron juntos sí que participó en varios actos y compromisos públicos relacionados con la vida social de Preysler.

Con su nieto Leandro, en Cinco Esquinas en Barrios Altos (donde aparece un cadáver y viven dos protagonistas en la novela), paso por la inaccesible casa donde nació Felipe Pinglo (Le dedico mi silencio) y la Quinta Heeren (gracias, administrador, por el acceso). pic.twitter.com/CdL0D8zFVG — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) March 26, 2025



No obstante, parece que el tipo de vida que de la que durante muchos años disfrutó Preysler y el carácter más discreto de Vargas Llosa hicieron fracasar su relación, que terminó, por cierto, a golpe de portada. Según algunas fuentes, el escritor habría querido que Isabel fuera un poco más como Patricia y eso era algo imposible. Mientras que la madre de Tamara Falcó rompió su silencio en su revista de cabecera, el entorno de Vargas Llosa tampoco se quedó callado.

Finalmente, el Premio Nobel dejó atrás su etapa en Puerta de Hierro y volvió junto a su segunda esposa, Patricia, que ha sido la que ha estado a su lado hasta el último de sus días. «Poco a poco, he ido restableciendo una relación amistosa y cordial con buena parte de mi familia. No con todo el mundo, pero sí con buena parte. Eso es muy importante. Sobre todo, porque tengo cinco nietas y un nieto. No me los quiero perder», dijo en una entrevista a la revista Cosas.