La llamada que no debes coger jamás: empieza por estos 3 números y van a robar tu dinero

Hay una llamada que realmente no debes coger jamás, empieza por estos 3 números y es una señal de que te van a robar tu dinero. Estamos viviendo unos días en los que quizás hasta ahora no pensábamos que tendríamos por delante una serie de elementos que serán los que marcarán esta diferencia importante que debemos tener en cuenta. Hay un prefijo que nos indica directamente que algo no va bien y cuyo objetivo es directamente robarnos nuestro dinero.

Los expertos de la OCU son los primeros en lanzar una importante alerta que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo fundamental. Son días de empezar a cuidar un poco más nuestro teléfono, sabiendo que podremos empezar a obtener algunos elementos que hasta la fecha no teníamos en mente. Son detalles que pueden acabar siendo fundamentales y que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener por delante. Van a robar tu dinero con estos 3 números que pueden cambiarlo todo y que debes tener anotados por lo que pueda pasar.

No debes coger jamás esta llamada

Tu teléfono puede ser la puerta de entrada a una estafa de la que puedes y debes escapar. Es tan importante conocer en todo momento qué tipo de llamadas podemos tener por delante que vamos a estar especialmente pendientes de cada uno de ellos.

Este tipo de estafa puede convertirse en algo difícil de evitar. Todos tenemos teléfonos con los que navegamos en redes sociales o en buscadores. Dos formas básicas de conseguir nuestros datos, especialmente si tenemos en cuenta que con el teléfono pueden hacer posible lo imposible.

Los expertos de la OCU lanzan siempre avisos sobre las estafas que van llegando a esta organización y no son pocas. En especial, si descubrimos lo que parece que nos está esperando con un tipo de entrada por todo lo alto, nada más y nada menos que, a través del teléfono, una herramienta que tenemos todos.

Si ya nos hemos convertido en expertos protegiéndonos de las llamadas Spam, hay otras formas de saber conectar directamente con algunos elementos que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Llega un destacado cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos anotar, estos números nunca jamás los debemos contestar.

Empieza por estos 3 números y pueden robarte tu dinero

Tal y como nos explican desde la OCU: «Quizá te ha pasado o le ha sucedido a alguien de tu entorno: te llaman por teléfono y antes de que puedas cogerlo, se corta. Llamas a quién te ha llamado, y nadie contesta al otro lado de la línea. Al ver que no hay respuesta, acabas por colgar… pero entre tanto has llamado (y has mantenido la llamada al menos unos segundos) a un número de tarificación especial, quizá en el extranjero, un número de esos que cobran mucho por el establecimiento de llamada y por el tiempo de conexión. Te han timado y lo peor es que no te das ni cuenta, porque probablemente no repararás en ello hasta que llegue la factura de teléfono, más cara de lo habitual o con llamadas “especiales” fuera de la tarifa que tienes contratada, unas llamadas que no eres consciente de haber hecho. Has caído en la trampa del timo de la llamada perdida».

Los expertos de Movistar puntualizan que: «Los defraudadores aprovechan el desconocimiento que tenemos de la numeración de los teléfonos de números de pago en otros países, para que devolvamos una llamada a un teléfono equivalente a un 902 o similar en España. Un número de tarificación especial o premium de alto coste en el que los defraudadores intentarán mantener las llamadas telefónicas el mayor tiempo posible para que el coste de la llamada que repercute en el usuario sea mayor, por lo que te recomendamos que si se trata de un prefijo extraño busques el país al que pertenece ese prefijo antes de contestar y tu decides si debes hacerlo o no».

Los números de teléfono que debes olvidar por completo serán los que empiecen por estos prefijos:

Albania (+355)

Bosnia (+387)

Costa de Marfil (+225)

Estonia (+372)

Ghana (+233)

India (+91)

Mali (+223)

Marruecos (+212)

Nigeria (+234)

Papua Nueva Guinea (+675)

Túnez (+216)

Samoa Occidental (+685)

Sierra Leona (+231)

Sri Lanka (+94)

Uganda (+256)

República Centroafricana (+236)

Siempre hay excepciones, es decir, si algún miembro de tu familia o conocidos está en alguno de estos países y te llaman. Aunque eso sí, seguro que no será una llamada perdida que te invitará a contestarles. La sorpresa puede ser enorme a final de mes, con una factura del teléfono que será enorme en todos los sentidos.