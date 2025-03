Ni León ni Santander: el inesperado sitio de España donde mejor se come, según Ferran Adrià

Este es el inesperado sitio de España donde mejor se come, según el experto cocinero Ferran Adrià. La gastronomía es un elemento importante que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunos detalles que serán los que marcarán una diferencia importante. Son días de buscar un sitio al que escaparnos con algunas novedades destacadas que pueden llegar a ser las que nos apasionarán.

España tiene mucho que ofrecernos, por encima de cualquier cosa, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en un destacado cambio de ciclo que hasta la fecha quizás no hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado ese día en el que tenemos que empezar a buscar un lugar en el que comer bien. Es un aliciente más en este camino que queremos poner en práctica. Habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que pueden acabar siendo los que marcarán la diferencia. Según Ferrán Adrià hay un lugar de España que debes visitar, es donde mejor se come.

Ni Santander ni León

En nuestro país hay grandes templos gastronómicos, lugares que debemos visitar para poder disfrutar de una buena comida. Aunque siempre acabamos debiendo un extra de buenas sensaciones de la mano de determinados cambios, será mejor que tengamos entre manos algunas situaciones en las que todo es posible.

Santander es una ciudad que puede acabar siendo el base de una serie de comidas y de elementos que pueden marcar una diferencia importante. Sin duda alguna, deberemos estar muy pendientes de una transformación que acabará convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones.

La gastronomía hace que cualquier ciudad cobre vida y lo haga de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para darlo todo, de la mano de una serie de elementos que serán fundamentales. Tocará ver en una ciudad como León otro de los templos gastronómicos del país.

Un punto de partida en el que todo es posible, con lo cual, debemos empezar a tener en cuenta algunos detalles que son relevantes. Cuando un gran cocinero como Ferrán Adrià recomienda o simplemente nombra un local en el que ha estado comiendo, todo el mundo quiere ir hasta él. Una ciudad como Barcelona será la que se convierta en la esencial en estos días.

Este es el inesperado sitio de España donde mejor se come según Ferrán Adrià

Este catalán no tiene dudas de que Barcelona es un templo gastronómico que tiene de todo y más para hacernos descubrir una zona del país con grandes elementos que debemos tener en cuenta. Son días de visualizar una situación cambiante y de afrontar que necesitamos un poco más de tranquilidad en unas jornadas en las que la comida cobra protagonismo.

Can Jubany es el restaurante con estrella Michelin que Adrià recomienda y no es casualidad. Tal y como se presenta este local: «Se trata de Can Jubany, a tocar de Calldetenes, el restaurante que Nandu Jubany y Anna Orte regentan desde 1995. La apariencia tradicional de este establecimiento de visita obligada encaja a la perfección con las líneas contemporáneas y el mobiliario moderno del interior. Es la traducción arquitectónica de aquello que se cuece en los fogones del chef: una cocina que recopila la experiencia de los platos tradicionales para reinventarlos; productos que pasan del bosque y el huerto al plato; recetas innovadoras que conservan la esencia de toda la vida».

Siguiendo con la misma explicación: «La reforma integral del restaurante el 2010, coincidiendo con el 15º cumpleaños de su apertura, sirvió para hacerlo más acogedor y funcional: espacios ampliados, una cocina totalmente equipada y abierta al jardín a través de unas grandes cristaleras, una nueva recepción, el salón chimenea, la terraza exterior, las salas reservadas, los comedores del primer piso, la nueva barra de bar, la tabla de la cocina… Todo, pensado para transmitir la calidez, la familiaridad y el trato próximo que siempre han sido la carta de presentación de Jubany, para respirar paz y comodidad comiendo buena cocina de la tierra».

Siguiendo con la misma web se nos presenta a un cocinero que ha conseguido romper esquemas: «Nandu Jubany nació el 19 de enero de 1971 en Monistrol de Calders. A los 18 años ingresa como jefe de cocina a la Urbisol, el restaurante familiar, y posteriormente trabajó en otros establecimientos de prestigio como el Cabo Mayor de Madrid o la Honda Sala de Olost del Lluçanès, donde se inicia en el tratamiento de las carnes de caza. También pasa un tiempo en Euskadi, en la cocina de Juan Mari Arzak, y al Bodegón Alejandro, de Martín Berasategui, donde toma consciencia de lo que representa trabajar en un restaurante gastronómico».