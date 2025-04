El Real Madrid tocó fondo en el Emirates Stadium, donde más duele: en su competición, en su hábitat, donde habitualmente se sienten cómodos. En la Champions, el escenario donde suelen ser ellos los que terminan celebrando. Los blancos fueron arrasados por un Arsenal que, de manera incomprensible y gracias a la actuación sobresaliente de Courtois, el único jugador de clase mundial que vistió la camiseta del campeón de Europa, estuvo 58 minutos sin marcar. Sin embargo, cuando el gol llegó, lo hizo con un espectacular disparo de falta de Rice, que se estrenó por partida doble en ese departamento, inaugurando la cascada de goles que el Arsenal había estado buscando todo el partido.

La debacle que muchos venían anticipando desde hace tiempo finalmente llegó. Era una derrota que tarde o temprano iba a ocurrir, y a veces en la vida es necesario recibir golpes como este para despertar. Sí, aún queda la vuelta, pero en este momento sería un acto de presunción hablar de una remontada. Lo más adecuado ahora es señalar a los responsables de esta situación, que son varios. El primero, probablemente, un club que no ha sabido o no ha podido reforzar adecuadamente la plantilla. Sin embargo, tanto el entrenador como los jugadores tampoco pueden salir indemnes de esta situación.

Ancelotti, el principal señalado

El primer responsable, lógicamente, es Ancelotti. El italiano sabe perfectamente que está caminando sobre un hilo muy delgado. A lo largo de su carrera en la entidad madridista, ha estado acostumbrado a caminar al borde del precipicio, pero siempre ha salido airoso. Sin embargo, esta temporada la situación parece mucho más complicada. Si el Real Madrid cae eliminado de la Champions la próxima semana, salvo una sorpresa mayúscula e inesperada, el futuro del entrenador en el club parece sombrío. Aunque no sea el único responsable, el técnico es, sin duda, el segundo culpable de la crisis en la que se encuentra el equipo.

A lo largo de esta temporada, el Real Madrid ha estado sobreviviendo, no viviendo. Se ha llevado golpes dolorosos, como las dos goleadas sufridas ante el Barcelona, en Liga y Supercopa, o la derrota contra el Milan. Ancelotti y su cuerpo técnico no han aprendido de esos errores. El resultado de esa falta de aprendizaje fue lo que se vivió en el Emirates.

Un tridente en declive

El rendimiento de Vinicius, Mbappé y Rodrygo en Londres merece un análisis profundo. El que peor estuvo, con diferencia, fue el primero. Estuvo impreciso, torpe, sin desborde y, lo peor de todo, incapaz de dar un pase decente a sus compañeros. La única oportunidad que tuvo, la desperdició por muy poco.

En cuanto a Mbappé, el Real Madrid lo fichó como el supuesto mejor jugador del mundo, con la esperanza de que marcara la diferencia y no fallara ocasiones claras. Sin embargo, falló una oportunidad de oro en la primera mitad. Por último, está Rodrygo. Si bien se sacrificó más en defensa que sus socios, también se le exige más en ataque, donde tiene un gran potencial. Estuvo prácticamente desaparecido en el partido, y este tipo de rendimiento no puede ser tolerado.

No están para la élite

Luka Modric y David Alaba no están en condiciones de disputar partidos de este calibre. Es una realidad. Ambos sufren con el ritmo del juego y están a años luz de su mejor nivel. Aunque esto es comprensible por su edad, en este tipo de duelos el Real Madrid no puede permitirse que jugadores en estas condiciones estén sobre el campo.

Camavinga, potencia sin control

Camavinga estaba haciendo un buen partido, hasta que el encuentro se descontroló. Ya ha pasado tiempo suficiente para que situaciones como esta no le superen, pero contra el Arsenal volvió a mostrar debilidad. Primero, vio una amarilla por la falta que originó el primer gol de Rice, y luego, en el tiempo de descuento, se autoexpulsó de forma absurda. Aunque la roja no afectó gravemente el resultado, este tipo de decisiones no deben repetirse.