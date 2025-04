Está en España y es mejor que Santorini: el pueblo que tienes que visitar por lo menos una vez en la vida

Hay un pueblo que debemos visitar por lo menos una vez en la vida, está en España, quizás más cerca de lo que nos imaginaríamos y es mejor que Santorini. Nuestro país tiene auténticos paraísos que no debemos pasar por alto, son momentos de empezar a pensar en algunos detalles que pueden ser los que marcarán la diferencia. Con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que tenemos por delante.

Está en España y es mejor que Santorini

Santorini se ha convertido en una de las islas más bonitas de todo el Mediterráneo, por ello recibe millones de visitantes al año. Pero para llegar hasta elle hay que invertir cientos de euros en un desplazamiento que incluye vuelos y barco hasta este lugar tan increíble.

El pueblo que tienes que visitar al menos una vez en la vida

Hay un pueblo de España que tienes que visitar al menos una vez en la vida, es uno de los más bonitos de nuestro país que te recordará a Santorini, siendo incluso más bonito. Si estás pensando en buscar un lugar de vacaciones, no lo dudes, ha llegado el momento de anotar este nombre.

Altea es el pueblo de Alicante que te recordará a esta isla griega. Tal y como se nos presenta desde Arteguias: «Altea es una localidad costera situada en Alicante, dentro de la comarca de la Marina Baja. Altea ha conseguido conservar su encanto mediterráneo tradicional en una zona especialmente castigada por el efecto turístico-urbanístico gracias a la sensibilidad de sus habitantes, entre los que siempre ha habido numerosos artistas e intelectuales, aunque en los últimos años el crecimiento de edificaciones modernas está haciendo peligrar su atractivo natural. Galerías de arte, numerosas tiendas de artesanía, monumentos y el recientemente levantado Palau de las Artes, hacen que Altea haya merecido el título de Capital cultural de la Comunidad Valenciana. Desde hace unos años, la instalación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández confiere a la ciudad entre semana de mucha población joven, lo que unido a los numerosos extranjeros afincados o que veranean aquí hacen de esta pequeña población un punto cosmopolita y siempre interesante. En la actualidad cuenta con 22.648 habitantes según el INE en 2007, el 34,6% extranjeros, sobre todo de la Unión Europea (el 24,5% del censo) y de Latinoamérica. Desde época muy antigua se han recogido testimonios de presencia humana en estas tierras: de íberos y romanos (como un acueducto que ahora se quiere recuperar), e incluso de griegos, ya que el nombre de la villa podría provenir de «altahia», «yo curo» en griego. Para otros expertos, sin embargo, el nombre provendría de vocablos árabes, ya que Altea perteneció a la taifa de Denia, reconquistándose por los cristianos en 1244″.

Siguiendo con la misma explicación: «La Villa actual de Altea se funda en 1604, ante la necesidad de protección de los moriscos que brindaba su castillo, en lo alto de una colina, quedando a unos tres kilómetros «Altea la Vella» (la vieja, en valenciano). También tuvo un destacado papel en la Guerra de Sucesión, iniciándose en este siglo XVIII un auge agrícola, pesquero, comercial y demográfico. Durante el siglo XIX la vida oficial y comercial se trasladó hacia el núcleo urbano próximo al mar, siendo a partir de 1920 cuando se produce el brote turístico».