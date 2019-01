Almeida: “Somos el único partido que ha dicho que modificará Madrid Central”

Jose Luis Martínez-Almeida es el nuevo candidato del Partido Popular a la alcaldía de Madrid. OKDIARIO ha entrevistado a Almeida y le ha preguntado por uno de los temas más polémicos de Madrid: el tráfico y Madrid Central.

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señala en su entrevista a OKDIARIO que no quieren los actuales cortes de tráfico impuestos en la capital de España por Manuela Carmena.

En absoluto se niega a tomar medidas contra la contaminación, pero Almeida no está dispuesto a mantener unas decisiones “que dificultan la vida de los madrileños y han empeorado el problema de las emisiones contaminantes”.

PREGUNTA. Hablemos de los coches. Se han incrementado las emisiones de contaminación a pesar de las medidas de Carmena. ¿Qué se va a hacer?

RESPUESTA. Esta es la típica bandera buenista en la que se envuelve la izquierda. Ellos dicen que vienen a salvar nuestra salud cuando lo que quieren decir es cómo nos tenemos que mover por la ciudad.

P. ¿Ha sido una imposición de uso del transporte público?

R. Hay una frase que refleja esto perfectamente, que es cuando el delegado de Urbanismo dijo que había que devolver el espacio a los ciudadanos. Con esto dijeron que los que conducen no son ciudadanos. Mientras no tengan alternativas reales y eficaces, no van a dejar de moverse en coche. Si se quiere limitar el uso del vehículo tiene que haber una serie de alternativas.

Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo una concejala con el problema de que tiene que llevar a sus hijos al colegio y luego irse a trabajar, y eso no le permite dejar de usar el coche. Sabanés, la responsable de medioambiental, le dijo que entonces tenía que llevarlos a un colegio frente a su casa. La concejala respondió que quería llevar a sus hijos al colegio que ella eligiese y no al que le intenten imponer.

La raíz de todo esto es que son ellos los que quieren elegir por nosotros. Hay que luchar contra la contaminación, pero no están protegiendo la salud de los madrileños y tampoco están reduciendo el uso del coche privado porque no hay alternativas.

P. ¿Qué se puede hacer con Madrid Central?

R. Hay que darle una vuelta casi completa. La filosofía de Madrid Central no es la correcta. Ya hemos dicho que nosotros modificaremos determinadas medidas. Somos el único grupo municipal que lo ha hecho. El otro día la portavoz de Ciudadanos fue incapaz de decir nada al respecto. Nosotros

ya sabemos que los comerciantes han perdido un 15% de sus ventas y que el tráfico en la M-30 ha aumentado considerablemente. Modificaremos Madrid Central permitiendo circular en determinados ejes.

P. En el caso del Partido Popular, se ha criticado desde la opinión pública y vuestros propios votantes a vuestros líderes… Pero la izquierda no parece hacer una gran crítica a Carmena pese a este incremento de emisiones contaminantes. ¿No pasa nada?

R. La capacidad de autocrítica de la izquierda es nula. Se cree superior al resto de los mortales y en esto es una discípula aventajada. Por ello cree que no tiene que dar explicaciones de nada. El mejor ejemplo lo tenemos cuando el otro día le preguntaron a Carmena si se iba a quedar aunque no fuese elegida alcaldesa, y su respuesta fue “por supuesto que no”. Si pierde se va. Si tienes ideas para ser alcaldesa, tendrás ideas para estar en la oposición, pero su soberbia es esa.