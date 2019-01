Ayuso: “VOX es un partido constitucionalista pero a mí no me da lecciones de principios y valores”

Isabel Díaz Ayuso es la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Ayuso ha hablado ante las cámaras de OKDIARIO para comentar sus proyectos y cómo ve el panorama político ante el reto de la nueva legislatura.

PREGUNTA. Pactar con VOX es una opción que plantea el PP y así ha quedado de manifiesto en Andalucía ¿Puede darse en Madrid?

RESPUESTA. Son un partido constitucionalista y por lo tanto se puede pactar con ellos. Aunque tenemos opiniones distintas. Tienen razón en muchas cosas, pero otras hacen folclore. Y a veces eso no ayuda. Son un poco la ‘vox’ de nuestra conciencia cuando dejas temas abiertos. Pero tienen que entender que el Partido Popular no siempre se ha equivocado y no siempre lo ha hecho mal. Nosotros muchas veces hemos tenido que llegar a acuerdos con otros partidos porque era lo menos malo. Y lo que no me gusta es que vengan explicándote el camino de los valores como si nosotros no los tuviéramos. Tengo un gran respeto por los votantes de VOX, como lo tengo por los de Ciudadanos.

P. El PSOE está enarbolando la bandera, junto a Podemos, de que nadie se puede acercar a VOX ¿Pueden hablar de ello esos que pactan con partidos nacionalistas o proetarras?

R. Aquí lo que están haciendo es etiquetarnos en la extrema derecha a los tres partidos que hemos conseguido el cambio en Andalucía porque tienen miedo a perder el chiringuito en el resto de las Comunidades Autónomas. Antaño con esos ‘cordones sanitarios’ impedían democráticamente que gobernásemos incluso siendo la lista más votada. Ahora las cosas han cambiado y existimos otros partidos que nos entendemos pese a ser distintos y eso les hace estar temerosos.

En Andalucía nos hemos entendido y hemos conseguido acabar con el bastión socialista después de cuarenta años. Ahora tienen terror de que se les haya acabado el cuento e intentan acobardarnos con portadas de periódicos. España está por encima de cualquier cosa y yo en Madrid me pienso entender con aquellos que defendamos el mejor país del mundo.