Fortnite sufre una filtración: estas son las nuevas skins de Piratas del Caribe

El nuevo evento de Fortnite ya asoma por la proa. Una nueva colaboración con Piratas del Caribe supuso la llegada de este universo al battle royale de Epic Games el pasado 22 de junio de forma no oficial, ya que el famoso juego ha sufrido una filtración de los próximos eventos y recompensas.

Las primeras filtraciones o leaks ya han revelado la principal pantalla de carga, así como las recompensas que tendrá este evento. Todavía hay partes incompletas, pero todo lo que falta por saber es adicional, y no afectará a lo que sí se ha filtrado. Dejando claro que Jack Sparrow es el principal protagonista, aunque no el único personaje con una skin desbloqueable.

Por ahora, el Capítulo 5-temporada 3, sigue con el desenfreno, ya que en un futuro no muy cercano llega la nueva temporada de Marvel, debido a que a la actual le queda todavía mucho. Una en la que también Metallica ha querido ser parte muy protagonista, más allá del Festival, por lo que habrá que esperar a que termine su evento antes de dar paso al siguiente, que sería el próximo 2 de julio.

Con la actualización de contenido 30.20, lanzada el sábado 22 de junio de 2024, se ha añadido mucho contenido nuevo, entre el que se incluyen las nuevas skins, de Piratas del Caribe, la saga de aventuras de Disney protagonizada por Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow, que es uno de los aspectos que se pueden utilizar, ya que los eventos son más adelante. Esta nueva actualización ofrece las siguientes skins:

Por un lado, las dos skins del mítico personaje de Johnny Depp son exclusivas del pase de batalla, que vale nada menos que 8.99 €, mientras que los aspectos de Davy Jones, Elizabeth Swann y Barbossa son skins de la tienda que ya se pueden comprar, tanto de forma individual como en un mismo lote. Los precios de cada uno de los nuevos aspectos están aún por determinar.

ENTIRE Pirates of the Caribbean Event Pass Showcase!! 🔥

Some of the texts are not finished yet, but the rewards are all in correct order, and won’t be changed anymore!

🔗 https://t.co/dS8Tdbtt8r pic.twitter.com/R7n8Ml10Nm

— Shiina (@ShiinaBR) June 22, 2024