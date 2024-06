Tamayo Perry, actor de ‘Piratas del Caribe’, primer surfista profesional que muere por el ataque de un tiburón

Tamayo Perry, un «surfista legendario» que también desarrolló una carrera de actor (participó en Piratas del Caribe y Hawaii 5-0) ha muerto a consecuencia del ataque de un tiburón mientras practicaba surf en Hawái el domingo por la tarde. Su muerte se convierte en el primer caso conocido en el que un surfista profesional fallece por el ataque de un tiburón.

El cuerpo de Tamayo Perry, de 49 años, fue descubierto en la playa Mālaekahana de Oahu por surfistas locales que notaron que le faltaban un brazo y una pierna, informó la revista Stab.

Al parecer, Tamayo Perry, un surfista profesional y salvavidas desde hace mucho tiempo, frecuentaba el área y Stab escribió que había estado entre los surfistas más famosos y queridos de North Shore.

La revista Stab informó de que la muerte de Tamayo Perry provocada por un tiburón es la primera entre surfistas profesionales. Y recuerda el ataque de otro escualo a la joven surfista Bethany Hamilton, que sobrevivió al ataque de tiburón tigre en Kauai en 2003, pese a perder un brazo. Su historia fue contada en una película titulada Desafío sobre olas.

¿Qué tiburón atacó a Tamayo Perry?

No está claro qué especies de tiburones se cobraron la vida de Perry, pero sólo tres son responsables de un número de dos dígitos de ataques fatales y no provocados a humanos: el gran tiburón blanco, el tigre y el toro.

Tamayo Perry apareció en la cuarta película de Piratas del Caribe, estrenada en 2011, y IMDB lo catalogó como un «bucanero». También actuó en un episodio de Hawaii Five-0 de 2011 en el que interpretó a un personaje llamado Spike y apareció en Blue Crush en 2002. Su pareja, Emilia Perry, compartió fotos de él actuando en una publicación de cumpleaños en abril.

El caso de Bethany Hamilton

La historia de Bethany Hamilton con el surf estaba empezando en 2003. El 31 de octubre de ese año, a los 13 años, se desplazó a una playa de Kauai (Hawái) con su amiga Alana y con el hermano y el padre de esta.

Tabla en mano, se sumergió en el mar y, a unos 300 metros de la costa, cuando el agua le cubría, se sentó sobre la tabla para esperar las olas. Allí, mientras estaba esperando las olas con la mano izquierda debajo del agua, un tiburón la atacó y le arrancó el brazo izquierdo por debajo del hombro. La herida que le provocó el tiburón a Bethany era muy grave, llegando a perder el 60% de la sangre de su cuerpo.

Sus amigos la llevaron hasta la orilla para poder trasladarla a un hospital. La rápida intervención de los médicos salvo su vida, eso sí, no había ninguna solución más allá de aprender a vivir con un solo brazo. A pesar del trauma desencadenado del accidente, Bethany no dudó en ningún momento acerca de su pasión: no iba a dejar el surf.