Así será el estreno de LEGO Fortnite: cuando es y a qué hora abren los servidores

El famoso videojuego online Fortnite va a lanzar una de sus colaboraciones más esperadas por todos los jugadores este mes de diciembre. Este nuevo modo de juego se basa en la implementación de la marca LEGO. El mundo de LEGO es el primero de los tres universos que compartirán espacio con el popular Battle Royale y Salvar al Mundo en Fortnite.

Esta colaboración llega después del evento que dio final al mapa OG (Original) y dio paso a la nueva temporada del juego. Esta nueva temporada está cargada de nuevas skins con el clásico estilo que caracterizan a los muñecos de LEGO.

Esta nueva colaboración llega a todas las plataformas este 7 de diciembre, y será el primero de tres nuevos contenidos que serán agregados a Fortnite. Todo este fenómeno comenzó cuando Epic Games, la desarrolladora de Fortnite, publicó un trailer cinematográfico en el que se podía ver como uno de los personajes del juego atraviesa un por un portal y al momento aparece en el mundo LEGO.

Este nuevo modo de juego será algo distinto a lo que los jugadores están acostumbrados en este juego, ya que esta nueva modalidad será similar a la de Salvar el Mundo, donde los jugadores deben construir y recolectar recursos para defenderse de los enemigos que acechan en el mapa.

Gettin’ ready to throw a 🔥 campfire because there is only one more sleep until #LEGOFortnite! pic.twitter.com/VdbCspQ2xe

— LEGO Fortnite (@LEGOFortnite) December 7, 2023