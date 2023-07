Así puedes jugar a Only Up en Fortnite: código del mapa Creativo

Only Up crea adicción y todo el mundo quiere probar, aunque sólo los que puedan instalarlo en PC tendrán posibilidad de disparar la adrenalina con cada salto. Si eres de los que no puede esperar a que SCKR Games lance Only Up para videoconsolas, te puedes conformar con la versión que han realizado en Fortnite y que es igualmente adictiva.

Si todavía no has visto a creadores de contenido destrozando sus equipos después de caerse tras 5 horas subiendo los obstáculos de Only Up sin parar, es que realmente no estás al día. El vídeojuego estilo parkour se desarrolla en un entorno infinito donde sólo puedes mirar hacia arriba. La mecánica es sencilla, saltar y subir. Pero si te caes… adiós a la partida.

Twitch ya está rebosando de streamers que se pasan el día subiendo por este mundo en el que el fin último es alcanzar el espacio… hasta ahora no se sabe si alguien lo ha conseguido.

Si te gustaba Among Us no te puedes perder este juegazo… eso sí prepárate para templar los nervios y mantener los dedos fríos mientras subes y subes por los diferentes mapas.

Código del mapa Creativo Only Up para Fortnite

Para los adictos a Fortnite existe un mapa en modo creativo con el que puedes disfrutar de tus skins dando saltos pasando por cascadas de agua, subiendo contenedores, autobuses y hasta pistas de baloncesto. El mapa es infinito.

El código para acceder a este mapa, por lo menos el que mejor me ha funcionado hasta ahora, es 4366-9611-6988. Y a disfrutar.

Cómo descargar Only Up

Como dijimos antes, si quieres jugar a Only Up la única forma posible a día de hoy es en PC. SCKR Games todavía no ha desvelado si el desarrollo en otras plataformas (Xbox, PS4 o Nintendo) estará disponible en breve, aunque dado el éxito de Only Up ya están tardando.

Los que quieran descargar Only Up en el PC tienen que hacerlo a través de Steam a un precio de 9,75 euros… bastante asequible.

Las mejores caídas

Aquí tienes un recopilatorio de las mejores caídas y piñazos de Only Up, además, vas a ver la reacción de los players, para no perdérselo. Estos son algunos de los streamers que se la han pegado y bien pegada en Only Up.