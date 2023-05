The Weeknd se prepara para dejar atrás su nombre artístico

The Weeknd lleva muchos años consolidado como uno de los artistas más populares del mundo. Sin embargo, el artista canadiense estaría planteándose cerrar una importante etapa en su carrera, cansado de su actual nombre artístico, para empezar otra etapa.

En unas declaraciones realizadas en una entrevista con W Magazine, de la que es portada junto a Lily Rose-Depp por el estreno de su nueva serie, The Idol, el artista canadiense ha explicado que está viviendo una fase de catarsis personal.

Abel Makkonen Tesfaye ha explicado que quiere «matar a The Weeknd». «Estoy pasando por un camino catártico en este momento. Estoy llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd», explica.

“I’m going through a cathartic path right now. It’s getting to a place and a time where I’m getting ready to close the Weeknd chapter.» More from #THEIDOL co-creator and star here: https://t.co/oZ3El6r1yZ pic.twitter.com/wwcOaELFh4 — W Magazine (@wmag) May 8, 2023

En la entrevista, el artista explica que eso no significa que quiera retirarse de la música, sino que quiere dejar atrás esa era y crear una nueva: «Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero todavía quiero matarlo. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer», han sido sus palabras.

Para que sus fans no se alarmen, el artista ha aclarado que está trabajando en un nuevo disco con su nombre artístico, no obstante, este podría su último trabajo discográfico con este nombre. «Esto es algo que debo hacer. Como The Weeknd, ya he dicho todo lo que tenía que decir», ha añadido.