El secreto mejor guardado de Europa: playas de ensueño y comes por menos de 5 euros

Playas de ensueño y comes por menos de 5 euros, no se puede pedir nada más sin salir de Europa. No es necesario que viajemos lejos para conseguir aquello que deseamos, obtener un destino de ensueño en el que perdernos. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en la manera de disfrutar de nuestro día a día. Una buena escapada es algo que necesitamos y que podemos poner en práctica siempre que nos apetezca.

No necesariamente debemos esperar a que sean las vacaciones de todo el mundo para poner en práctica ese viaje soñado que estamos deseando conseguir. Es más, seguramente deberemos estar pendientes de una serie de cambios que son indispensables y que acabarán siendo los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante. Son tiempos de crisis que nos harán conseguir un importante cambio de ciclo que puede ser significativo. Viajar más por menos, es posible y necesario, te proponemos un destino que te apasionará y quizás en este momento no conozcas. Albania te está esperando con unos precios que te apasionarán.

Europa guarda en secreto este destino turístico

La realidad es que no necesitamos movernos de casa para descubrir un destino que puede ser impresionante. Sin salir de Europa podemos tener todo lo que necesitamos y más por un precio que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Habrá llegado ese momento en el que buscamos una oportunidad única para descubrir este continente.

No hay que viajar horas y horas en avión para llegar a un pequeño paraíso. De hecho, podemos visitar este destino increíble aprovechando más de una oferta que podemos encontrar en cualquier lugar. Es hora de apostar claramente por una zona que realmente lo tiene todo y más.

Además de no tener que viajar lejos, te espera un desplazamiento low cost. Puedes encontrar fuera de temporada, viajes por muy poco dinero que seguro que te darán más de una alegría. El avión será lo más caro de una estancia que te permite comer de lujo por solo 5 euros.

Es un país que está empezando a vivir del turismo y a descubrir todo lo que le puede ofrecer, sin duda alguna, podremos descubrir en primera persona un país que mira a unas playas de ensueño, Albania te está esperando.

Playas de ensueño y comes por menos de 5 euros

Cualquier amante de la playa disfrutará al máximo en un lugar tan especial como Albania. Un país que posee todo lo necesario y más para poder perderse por un paisaje espectacular. El mar es el principal atractivo de una zona que nos enamorará a primera vista, ante un mar de aguas cristalinas y unas playas que son un sueño hecho realidad.

Tal y como se nos presenta desde su web turismo de Albania: «Albania es un país tranquilo y hospitalario, quizá el mejor secreto de los Balcanes. Aquí el turismo de aglomeraciones aún no ha llegado, o por lo menos aún se resiste, siendo un destino interesante desde el punto de vista histórico, natural y antropológico. El Mediterráneo menos conocido de Europa está en Albania. Su litoral está menos explotado que otros en España, Italia o Grecia, lo que sirve de incentivo extra para elegirlo».

Además de ese paisaje único, también disfrutaremos de una historia que hay que conocer: «La historia de Albania es la historia de Europa, representada aún hoy en testimonios arqueológicos, históricos y culturales de la época griega, romana, bizantina, eslava, veneciana y otomana. Después de la Segunda Guerra Mundial, Albania vivió bajo el comunismo uno de los periodos de mayor aislamiento internacional. Tras la caída del régimen se abrió una etapa de apertura a Europa, que busca en dos direcciones acoger a Albania en el seno de la Europa común».

Como sugerencias para viajar podemos encontrar: «Sorprenden los lugares Patrimonio de la Humanidad en Albania: La ciudad museo de Gjirokastra, la deslumbrante Berat, la isopolifonía popular albanesa – Patrimonio inmaterial de Unesco – o el Parque Nacional de Butrint con su paisaje de olivos, entre las ruinas griegas, romanas y medievales de la ciudad de Butrinto».

Una serie de opciones que nos permitirán descubrir una zona de Europa que quizás te parezca desconocida, pero es de las más bonitas del país. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en una escapada a un lugar que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después.

Albania puede ser un buen destino de vacaciones que te acabará dando una opción más cerca si te gusta la playa, pero no quieres embarcarte en un cambio que puede ser clave en todos los sentidos. Es hora de afianzar esos destinos que queremos descubrir sin que nos cueste todo el sueldo.