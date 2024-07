Málaga prohíbe orinar en sus playas: éstas son las cosas que no está permitido hacer en el mar

Málaga se sumará al resto de ciudades en las que las ordenanzas prohíben orinar en sus playas, algo que no está permitido hacer en el mar. Debería ser de sentido común, salir de la zona de baño para usar los retretes públicos que han colocado para los bañistas. Algo que nos servirá para evitar problemas mayores, en esencia no es nada bueno orinar en este lugar común de todos. Especialmente si estamos acompañados de más personas, algo que puede perjudicarnos más de lo que nos imaginamos.

No solo es antihigiénico, sino que puede acabar siendo lo que marque una importante diferencia. Tendremos que pagar una cuantiosa multa por hacer las necesidades en las playas siempre que nos pillen, algo que puede pasar en cualquier momento. Esta medida se ha acabado convirtiendo en una novedad importante que debemos poner en práctica y que seguro que nos hará descubrir algunos puntos a nuestro favor. Estas vacaciones, debes prestar atención a la normativa de playas, para no cometer ningún error.

Se prohíbe orinar en sus playas

Orinar en la playa es una medida antihigiénica que está prohibido en casi todas las cosas. Es importante saber en todo momento que estamos ante un error que puede costar caro, dependiendo de la zona o la playa la ordenanza municipal establece sanciones que rondarán hasta los 1.000 euros.

Merece la pena ir en busca de un lavabo tradicional que nos evite esta importante sanción. Estaremos ahorrando dinero y evitando de esta manera una serie de problemas que pueden repetirse. En esencia debemos estar preparados para afrontar un cambio que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante.

No solo hacer las necesidades en las playas está prohibido, hay otras normas que también deberemos cumplir al compartir este espacio público en el que estamos todos. Por lo que estaremos a punto de empezar a crear unos elementos que son fundamentales y que quizás hasta la fecha no nos imaginaríamos.

Es hora de apostar claramente por unas normas que son claras y cambiantes, este verano debemos prepararnos para pasar un día de playa de esos en los que debemos empezar a prepararnos. De una forma o de otra, toca estar pendiente de lo que dictan los municipios que tienen en la playa su razón de ser. Habrá llegado el momento de ponerse serios con esta normativa.

Estas son las cosas que no está permitido hacer en la playa

Hay cosas que no se pueden hacer en el mar, como, por ejemplo, jugar en la orilla. Siendo un elemento que puede molestar al resto de los usuarios. No es que no se pueda hacer en la playa, de hecho, es algo necesario y casi imprescindible, pero es también importante estar preparados para avanzar de forma ejemplar. Un partido de fútbol o unos juegos que rompan con el descanso de esta persona es algo que debemos tener en cuenta y que quizás nos acaben condicionando.

Tampoco son aptas muchas playas para perros. Aunque sea nuestra mascota, el respeto a los demás hace que, si no se admiten perros, debamos dejarlos fuera de esta playa para evitar más de un problema. De esta manera, conseguiremos acabar con una problemática que va en aumento y que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante. Las playas para perros y las que no lo son, hay que apostar claramente por una u por otra.

No se pueden usar altavoces que molesten a los bañistas, es también una de las normas que hoy en día con los teléfonos móviles cuesta menos de acatar. Con unos auriculares inalámbricos se puede acabar con el problema, no toda la playa debe seguir el ritmo de una canción que solo una persona está escuchando. El respeto en la playa debe ser mutuo.

Tampoco está permitido acampar. Aunque pueda parecer muy agradable y casi un sueño hecho realidad, ponerse a acampar cerca del agua es algo que no debemos hacer. La playa es de todos, imaginar una playa llena de tiendas de campaña es algo que puede suceder, especialmente cuando el buen tiempo es una realidad. Hay unas zonas habilitadas para acampar que pueden estar más o menos cerca.

Es importante respetar las normas, no invadir un lugar tan agradable como la zona de descanso. En esencia estaremos ante un detalle que puede acabar siendo el que marque una diferencia. La convivencia y unas playas limpias es la finalidad de estas normas que incluso barajan la posibilidad de prohibir fumar. En algunas playas dejar colillas es sancionable y más enterrarlas en la arena con lo perjudicial que acaba siendo este gesto que nos afecta a todos. Estamos ante unas ordenanzas que debemos empezar a poner en práctica o a interiorizar antes de salir de casa.