El callejón más bonito del mundo se encuentra en un pueblo griego construido de piedra y madera

Molyvos, en la isla griega de Lesbos, es uno de esos lugares que parecen sacados de una postal. Sus casas de piedra, sus callejuelas empedradas y la fortaleza que domina la localidad forman un paisaje que ha conseguido conservar intacta su esencia más tradicional. También conocido por su antiguo nombre de Mithymna, este pueblo se extiende por la ladera de una colina hasta llegar al mar Egeo.

Y hay un detalle que hace todavía más especial este lugar. Durante determinadas épocas del año, las calles se llenan de vegetación y de salkimias en flor, cuyas ramas forman auténticos arcos naturales sobre los callejones. Las flores moradas y lilas contrastan con la piedra de las fachadas y crean una atmósfera de cuento.

Molyvos, un lugar de ensueño

«Molivos, también llamado por su nombre antiguo Mithymna, es el pueblo que aparece en todas las postales de Lesbos y con razón: casas de piedra gris con tejados rojos que se descuelgan en cascada desde un castillo bizantino-genovés hasta un pequeño puerto pesquero. Es uno de los pueblos «tradicionales protegidos» que el Ministerio de Cultura griego blindó en los años 60 para evitar el hormigón, y hoy sigue intacto: no verás edificios de más de dos plantas, todas las fachadas son de piedra, y las calles son adoquinadas y demasiado estrechas para coches», detalla Helenizarte.

El recorrido a pie comienza en el pequeño y pintoresco puerto de Molyvos, situado en uno de los extremos de la localidad. Allí, los kaikia, las tradicionales embarcaciones pesqueras, comparten el espacio con otros barcos frente a varios cafés y tabernas. Desde el puerto parte una calle empedrada que discurre junto a la carretera costera y permite contemplar, a un lado, las coloridas casas de Molyvos extendiéndose por la ladera y, al otro, las aguas del mar Egeo.

El castillo de Molyvos es uno de los principales monumentos históricos de Lesbos y el segundo de la isla por tamaño e importancia. Su estructura es principalmente de época veneciana, aunque posteriormente sufrió diversas ampliaciones y restauraciones durante el dominio otomano. Se levanta sobre el emplazamiento de la antigua acrópolis de Mithymna, cuyos orígenes se remontan, al menos, al siglo V a. C., como demuestran los restos encontrados bajo sus dos torres.

Desde el castillo, el recorrido continúa hacia los baños otomanos de la calle Kastrou, cuyo nombre significa precisamente «castillo». Fueron construidos aproximadamente en el siglo XIX como parte de un conjunto de edificios pertenecientes al periodo otomano y, con el crecimiento de Molyvos, quedaron integrados dentro del propio núcleo urbano. Su valor arquitectónico los convierte en uno de los ejemplos más importantes de la época otomana que todavía se conservan en la localidad.

El recorrido finaliza regresando hacia la carretera de la costa para llegar a la playa de Molyvos, que combina combina zonas de arena con pequeños guijarros y dispone de sombrillas, tumbonas y diferentes servicios para los bañostas. Su amplitud también permite encontrar espacios más tranquilos para descansar junto al mar, incluso durante los meses de verano.

El callejón más bonito del mundo

En la localidad de Molyvos predominan la piedra y la madera, elementos que definen la arquitectura tradicional del asentamiento. La localidad ha sido declarada asentamiento tradicional protegido y está sometida a estrictas normas de construcción destinadas a conservar su carácter medieval y su valor arquitectónico.

Las calles empedradas y los mercados tradicionales ofrecen un recorrido entre edificios tradicionales y abundante vegetación. Entre ella destacan las salkimias en flor, plantas trepadoras de flores moradas y lilas que forman llamativos racimos colgantes. Su nombre procede de la palabra turca salkım, que significa «manojo».

Sus largas ramas se extienden sobre las estrechas callejuelas formando auténticos arcos naturales. El resultado es un paisaje que combina piedra, madera y flores que aporta a Molyvos una atmósfera romántica y convierte sus calles en uno de los rincones más fotografiados de Grecia.

En definitiva, Molyvos es mucho más que una colección de casas bonitas. Entre sus callejuelas aparecen antiguas construcciones, restos de diferentes épocas, baños otomanos, pequeñas plazas, comercios tradicionales y rincones desde los que contemplar el mar.