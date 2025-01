Así es la cascada más oculta de Europa: está en España y es un rincón mágico

Está en España y es un rincón mágico, es la cascada más oculta de Europa que quizás desconozcas. Uno de los puntos que nos hacen salir de casa, es encontrar esos lugares que pueden llegar a ser los que marquen una diferencia importante. De la mano de algunos detalles que quizás hasta el momento no hubiéramos tenido en cuenta. Son días en los que deberemos empezar a ver llegar un importante cambio de ciclo que quizás nos sorprenderá.

Ahorrar un poco, sin perder de vista lo que queremos, en esencia, nuestro objetivo es disfrutar de una serie de procesos que quizás nos acaben sorprendiendo o que acabarán marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Tenemos que empezar a pensar en lo que nos espera, de la mano de una serie de cambios que quizás hasta ahora nunca hubiéramos tenido en cuenta. Son días de pensar en lo que nos está esperando y en todo lo que podemos crear. Prepárate para crear unos recuerdos y fotos increíbles de la mano de este tipo de viajes, es un rincón mágico que puede acabar siendo lo que marcará la diferencia.

Está en España y es un rincón mágico

España tiene lugares que son realmente mágicos, podemos descubrir una serie de puntos que se han convertido en auténticas joyas. Podremos perdernos en un mar de pueblos y ciudades increíbles, a unos pocos kilómetros de dónde vivimos y sin renunciar a nada de lo que nos está esperando.

Este rincón que tenemos por delante puede llegar a ser especialmente mágico. Lo que buscamos al salir de casa es encontrar esa escapada que nos permita conectar con una naturaleza que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

Un punto de partida que acabará siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo y con lo que quizás hasta ahora no hubiéramos pensado. No necesitamos salir de nuestro país para conocer en primera persona sitios con mucho encanto, en España podemos tenerlo todo y más, es cuestión de ponerse manos a la obra con ella.

Este rincón que realmente puede acabar siendo el que nos acompañe quizás sea del todo inesperado. Vamos a conseguir tenerlo todo y más, con este viaje que realmente nos descubrirá una parte distinta de nuestro país que quizás hasta ahora desconocíamos.

Es la cascada más oculta de Europa

Caminar un poco en medio de la naturaleza es algo que necesitamos hacer. Especialmente en estos días en los que toca prepararse para emprender algunas jornadas que son claves. Cuando tenemos vacaciones, debemos empezar a pensar en lo que nos está esperando o en lo que deseamos.

Te proponemos un recorrido que parece sacado de un cuento de hadas o de un decorado, una cascada oculta que impresiona. Sólo con el ruido del agua ya nos aseguramos estar en un lugar que realmente impresiona, si lo sumamos al entorno en el que se encuentra podremos descubrir un punto de nuestro país que nos enamorará.

El hotel Meiga do mar, situado en la zona de esta cascada nos da algunos datos de este lugar que debemos conocer: «La cascada de Ézaro, también conocida como Fervenza do Ézaro, es un gran salto de agua que se encuentra en el Concello de Dumbría (A Coruña) muy cerquita de la localidad de Ézaro, que pone nombre a la cascada. Este salto de agua es la parte final del rio Xallas, un río que nace en el Concello de Santa Comba (A Coruña), que tiene un recorrido de 57,36 km de largo, una cuenca de 504,28 km² de extensión, un caudal de poco más de 13 metros cúbicos por segundo y un gran desnivel que acaba desembocando en forma de cascada directamente en el Océano Atlántico. Este hecho hace singular a la «Fervenza do Ézaro» ya que la convierte en la única cascada de Europa que desemboca directamente en el mar».

Siguiendo con la misma explicación: «Como hemos dicho con anterioridad la también conocida como “Fervenza do Ézaro” se encuentra situada en la localidad costera de Ézaro, en el Concello de Dumbria. La mejor forma de llegar (y la más rápida) es en coche. También hay autobuses que pasan por esta localidad o excursiones organizadas pero si queréis tener más autonomía y flexibilidad para recorrer la zona y visitar lugares cercanos como, por ejemplo, la playa de Carnota, el coche es vuestra mejor opción».

Es quizás ahora el mejor momento para ver este lugar: «La mejor época del año para visitar la Fervenza do Ézaro es en invierno, en plena época de lluvias, ya que es el periodo de tiempo en el que los embalses del rio se encuentran con mayores reservas y tienen que abrir sus compuertas para liberar el exceso de agua. Lo que provoca que la cascada luzca en todo su esplendor, generando una enorme columna de agua (que se ve desde la mismísima carretera general), un sonido atronador y una “postal” que impresiona e hipnotiza».