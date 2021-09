Vin Diesel es conocido en gran medida por ser Toretto en la franquicia de Fast and Furious, Sin embargo, aunque no lo parezca, el actor también ha participado en otra exitosa saga, opacada en su filmografía por las cifras taquilleras de la inagotable franquicia de bólidos. Diesel ya avisó de que su eterno periplo como el gran patriarca de la familia del óxido nitroso llegaría a su fin, con el propio desenlace de las dos entregas de Fast and Furious 10. Esto no quiere decir que el actor vaya a despedirse, ni mucho menos, de otra saga en la que se acaba de introducir como la secuela de Avatar, ni que abandone otras en las que todavía trabaja, como Guardianes de la galaxia y la esperada Riddick 4.

En la imagen en cuestión que Diesel ha publicado en su cuenta de Instagram se le puede ver sin camiseta, sujetando una especie de cayado hecho con huesos, en el que podría ser el plante origen de su personaje. En el texto que acompaña al post, Diesel escribió lo siguiente: “Increíble reunión hoy, gracias equipo, vosotros sabéis quienes sois…Digamos que Furia puede estar más cerca de lo que piensas”. La publicación se viralizó rápidamente, gracia en parte a los 74 millones de seguidores que el actor tiene en la red social y, en el momento en el que se escribe este artículo, la imagen acumula casi un millón y medio de likes y alrededor de 9.000 comentarios.

Riddick 4 lleva seis años de producción, no obstante la apretada agenda del intérprete no ha permitido que todavía iniciase su rodaje, sin antes terminar Fast and furious 10 y Avatar 2. Tanto David Twohy, el director de la cinta original titulada Pitch Black como Diesel, anunciaron hace ya 5 años el interés en producir una nueva entrega de Riddick además de una serie, ambas con la esperada calificación R.

De momento la entrega tiene el título provisional de Furya y no tiene todavía ni fecha de inicio de rodaje ni de estreno. Lo que sí sabemos es la sinopsis de la que parte. Riddick encontrará su planeta origen, pero su descubrimiento no será para nada lo que se espera.