Tráiler de ‘Wolfs’: la química entre Brad Pitt y George Clooney está intacta

Han pasado 16 años desde compartieron elenco por última vez, pero si algo nos ha demostrado el primer tráiler de Wolfs es que la química entre Brad Pitt y George Clooney está intacta. Sony Pictures acaba de compartir el primer adelanto de este thriller que presenta como principal reclamo la colaboración de ambas estrellas, desbordantes de carisma, que nos remiten a esas geniales conversaciones que tuvieron en su momento cuando fueron Danny Ocean y Rusty Ryan en la trilogía de Ocean’s Eleven.

En Wolfs, los dos ganadores del Oscar interpretan a unos «soluciona problemas» que son lo mejores en lo suyo (en el argot tarantiniano hablaríamos de un señor Lobo). Ambos son por su profesión tremendamente solitarios, pero cuando se les encargue encubrir el mismo crimen, todo cobrará un cariz mucho más complicado y por lo que parece, esta no será una noche típica de trabajo para los personajes interpretados por Brad Pitt y George Clooney. Dirigida y escrita por Jon Watts, la cinta parece abordar sobradamente el terreno cómico, más allá de la seriedad o dramatismo inherente en el género.

Tono reconocible pensamos en la carrera de Watts. El director estadounidense es conocido sobre todo por haber sido el responsable de la última trilogía de Spider-Man, presentándonos al que quizás es el hombre araña más divertido que hemos visto en la gran pantalla. En 2022 estrenó la serie The Old Man y además, este 2024 también promete sorprender a los fans de Star Wars el serial Skeleton Crew, protagonizado por Jude Law. La compañía nipona será la encargada de distribuirla en cines, pero será Apple TV+ la que la guarde posteriormente en su catálogo. Firmada por la marca de tecnología, Wolfs está producida del mismo modo por los sellos de Brad Pitt y George Clooney; Plan B Entertainment y Smoke House Pictures. Amy Ryan (The Office), Austin Abrams (Euphoria) y Poorna Jagannathan (The Night Of) completan el elenco principal.

Brad Pitt y George Clooney: dos estrellas

Aunque estuvieron en el mismo elenco en Quemar después de leer, sus personajes sólo se cruzaron en un breve, fatal y por qué no decirlo muy divertido destino. Por eso, para remontarnos a una interacción más amplia y amistosa debemos acudir al año 2007, cuando Brad Pitt y George Clooney interpretaron por última vez a los dos socios ladrones de casinos. Por otra parte en Confesiones de una mente peligrosa, el debut tras las cámaras de Clooney, Pitt ya apareció como uno de los personajes secundarios de la divertida comedia de espías.

No obstante, si pensamos en la asociación del dúo, todos los recuerdos apuntan hacia la franquicia dirigida por Steven Soderbergh. Porque bastaba con poner a ambos actores en una misma secuencia para saber que todo ese carisma, entendimiento y química iban a captar de lleno la atención de los espectadores. Los dos representan precisamente, ese modelo de cine de estrellas que parece ya no ser un reclamo para la asistencia a los cines. Quien sabe si su estreno, programado para después de lo que se antoja como una complicada cartelera estival, puede resultar interesante para el mercado de la exhibición.

El futuro de la franquicia de Ocean’s parece bastante vivo. Hace algunos meses se informaba de que Warner Bros preparaba una precuela con Margot Robbie y Ryan Gosling interpretando a los padres del personaje de Danny Ocean, mientras el propio Clooney anunció que existía un guion para la cuarta entrega de la banda. Una historia que a priori, no contaría con Soderbergh tras las cámaras.

¿Cuándo llegará ‘Wolfs’ a los cines?

Uno de los puntos más interesantes de la confianza que Brad Pitt y George Clooney han puesto en Wolfs es que, aparte de producirla con sus compañías, han accedido a una rebaja sustancial de su caché para que pudiese terminar pasando por la gran pantalla en vez de estrenarse únicamente en el streaming.

«Fue un momento emocionante porque llegó a ser una de esas extrañas guerras de ofertas que ocurren de vez en cuando (…) Apple llegó con un gran número para Brad y para mí. Y dijimos que nos gustaría recibir menos mientras podamos garantizar un estreno en cines, y dijeron genial», contó el propio Clooney cuando se anunció la colaboración el pasado 2023.

Wolfs llegará a las salas de cine el próximo 20 de septiembre de 2024. Después, entrará de lleno en el catálogo de Apple TV+