Reconstruyendo la galaxia: Estos son los directores del futuro de Star Wars

Desde que se estrenase Star Wars: El ascenso Skywalker en el 2019, la franquicia de Lucasfilms manejada por Disney se ha prodigado en el aspecto televisivo de sus series, creando más temporadas de The Mandalorian y expandiendo ese mundo con El libro de Bobba Fett y precuelas de la talla de Obi-Wan Kenobi y Andor (actualmente en emisión). Pero que el estudio que fundó George Lucas esté concentrado en la pequeña pantalla y en el streaming, no quiere decir que se deje de lado la exhibición en cines. Existen grandes proyectos abiertos con cineastas increíbles y algunos rumores como el de que Shawn Levy estaría implicado en una nueva película. De momento, ninguna de estas nuevas propuestas han avanzado demasiado. Estos son algunos de los proyectos más interesantes que tendrá en un futuro la franquicia:

Rian Johnson

A pesar de que el público en general quedó bastante defraudado con Star Wars: los últimos Jedi, la realidad fue que aquella propuesta de Rian Johnson fue la única con personalidad de toda aquella malograda trilogía. Por ello, Johnson tiene todavía pendiente otras tres cintas escritas y dirigidas por él mismo. A día de hoy, todavía no sabemos nada de aquello, más allá de que el realizador de Puñales por la espalda sigue trabajando en ello.

Taika Waititi

El cineasta neozelandés dirigió el final de la primera temporada de El mandaloriano e interpretó en varios episodios al droide IG-11. Sin embargo, del mismo modo que le sucede a Johnson, Waititi es una de las mentes creativas más ocupadas de todo Hollywood, tanto que un leve vistazo a su futura filmografía da auténtico vértigo: The Incal, Akira, Time Bandits, Next Goal Wins. Lo que seguro que tendrá será un fuerte carácter cómico, aunque esperemos que no sea un tono que se le vaya de las manos como le pasó en Thor: Love and Thunder.

Patty Jenkins

Disney ha quitado de su calendario esta historia sobre los pilotos rebeldes, pero por el momento ni Jenkins ni el estudio han dicho nada acerca de la cancelación de la película. Eso sí, parece que antes Patty Jenkins hará Wonder Woman 3.

Jon Watts

Cuando se salió del reboot de Los cuatro fantásticos, todos esperábamos que Jon Watts querría llevar su carrera a algo más personal después de dirigir la trilogía de Spider-Man de Tom Holland. Sin embargo, sabemos que tiene en mente rodar una serie con ecos del mejor cine de Spielberg y en el que los niños serán los protagonistas. Estará ubicada cronológicamente después de El retorno del Jedi y el proyecto lleva el nombre en clave Grammar rodeo, curiosamente como aquel capítulo de los Simpson en el que Bart, Nelson, Milkhouse y Martin se marcan un viaje en carretera, poniendo como excusa a sus padres que van a un rodeo de gramática.